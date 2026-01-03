「ドラッグストアのPBコスメは、ここ数年で驚くほど進化していて、業界全体の総売上高も拡大傾向です」

そう語るのは、数々の女性誌で美容ページを担当するビューティーライターの吉田圭さん。最近のドラッグストアのプライベートブランドは、専門メーカーとの共同開発が行われ、高機能な上にユーザーのニーズに合わせて多様化しているのだとか。

ドラコス、ここ数年で“別物級”に進化！

「例えばマツモトキヨシだと、ナリス化粧品と共同開発したエイジングケアに強い『ザ・レチノタイム』、コーセーと共同開発の敏感肌向け『レシピオ』などがあり、専門性の高いラインナップがそろっています。オーガニックコスメに特化した『アルジェラン』も高機能でコスパがよいと評判ですね」

スギ薬局のPBスキンケアブランドにも注目。

「カラーズと共同開発した発酵系コスメ『ドリップチューン』は発売から好調で、一時品薄になるほどのヒット商品。同ブランドから新登場した美容液（発酵セラム）も見逃せません。ほかにもオールインワンコスメなど、さまざまなニーズに対応した商品を開発しています」

低刺激や自然由来といった“身体に優しい”アイテムが増加している。

「ウエルシアの『発酵エキスでエイジングケアするお米の化粧水』や『ほぼ植物の原液美容液シリーズ』などは感度の高い人から支持されているようです」

スキンケアだけでなく、ヘアケア商品も高品質。

「ツルハドラッグの『リ・ヘアシリーズ』はサロンの専門メーカーと開発しています」

デパコスなら何万円。でもドラコスPBなら、この価格でしっかり満足！

スキンケア部門

アンチエイジや乾燥のお悩みに

ザ・レチノタイム リンクルモイストクリーム 100g／3100円

シワ改善に効果抜群のジェルクリーム

「シワを改善する効果が認められた有効成分ナイアシンアミドを含んだジェルクリーム。目元・口元・額・頬など、気になる箇所にたっぷり使いたいですね」

ドリップチューン 発酵セラム 30mL／2180円

手触りにうっとりする発酵とろみ美容液

「スギ薬局のエイジングケアコスメ『ドリップチューン』の美容液。肌なじみの良いとろみ美容液に含まれた約900種の発酵成分を含むエキスが浸透し、つややかでふっくらとしたハリを与えてくれます」

プリエクラ ラディアントパワーセラム 50mL／1万1000円（税込み）

肌のハリがよみがえる、ドラスト最強のごほうび美容液

「スギ薬局が開発したエイジングケアに特化したブランド『プリエクラ』シリーズの中でも、特に秀逸な美容液がこちら。価格がお高めですが、ヒアルロン酸など6種の美容保湿成分が角層深部まで浸透し、ふっくらハリのある肌に」

サンドラッグ インナーパート モイストアップUV 35g／2420円 （税込み）

うるおいを守りながら強力紫外線カット

「肌のうるおいを守りながらスキンケアができるサンドラッグの『インナーパート』シリーズの中でも、UV乳液の『モイストアップ』は乾燥を防ぎ、美容液成分でうるおいを与えながら、SPF50＋としっかり紫外線をカット。さらにほんのり桜色なのでメイク下地としても使えるのが優秀です」

からだウエルシア ほぼ植物の原液美容液バクチオール 30mL／980円

欲しい成分だけをぎゅっと濃縮した美容液シリーズ

「昨年発売を開始した、自然由来指数98％以上の原液美容液シリーズ。中でもシワ改善に効果の高いバクチオールが配合された美容液は、リーズナブルなので惜しみなく使えるのがいいですね」

リップ部門

唇の乾燥をケア

ザ・レチノタイム リンクルリップエッセンス プランパー／1200円

プランプアップでほんのり色づいた健康的な唇に

「SNSでも話題になったプランパー。年齢とともに気になる唇をふっくらさせたい人におすすめ。トウガラシ効果で、むっちりとしたハリのある唇になれると評判です」

からだウエルシア 色も香りも楽しめるオーガニックなカラーリップ／598円

さりげなく明るい口元をつくりたい人に

「天然精油100%ながら、ほんのり色づくカラーリップのシリーズ。こちらはカモミール＆オレンジなどのやわらかい香りが楽しめますよ」

ウォッシュ部門

デリケートな部分にも優しい

からだウエルシア 肌をとことん思いやるクレンジングジェル 240g／1078円（税込み）

SNSやメディアでも話題

「ユーザーの声から生まれたウエルシアのオリジナル洗顔シリーズ。肌荒れ防止成分や美容保湿成分などが含まれ、肌に優しくしっかりメイクオフできる超優秀なクレンジングジェルといえそう」

アルジェラン フェムケア ホイップウォッシュ ジューシィフィグ 150mL／1500円

話題のフェムケアに手軽にトライできる泡ウォッシュ

「マツモトキヨシのPBブランド。植物由来の泡でデリケートゾーンのむれやくすみなど、更年期の悩みにアプローチしてくれるホイップウォッシュです」

オールインワン部門

時間と手間を省いて簡単ケア

ラシェリエ コンディショニング マルチプルセラムM. 60g／3200円

究極の時短セラム

「スギ薬局がコーセーと開発した、トラブル肌で悩んでいる人のための低刺激コスメ『ラシェリエ』からは、特に人気の高いオールインワンセラムをおすすめ。これひとつで肌のお手入れが完了するタイパアイテム！」

matsukiyo W/M AAA オールインワンジェルクリーム 90g／1800円

ひと塗りで驚きの保湿感

「マツモトキヨシのPBブランドから出ている高保湿のオールインワンジェル。なんと化粧水、美容液、乳液、クリーム、アイクリーム、パックのスキンケア効果を1つに凝縮、ひと塗りで高い保湿感が得られるので、忙しい朝の強い味方に」

ヘアケア部門

サロン級の仕上がりがこの価格！

ラ・ヴィラ・ヴィータ リ・ヘアマルチミスト 200mL／3080円 （税込み）

おうちでサロンの仕上がりが期待できるマルチミスト

「ツルハグループのPBで、ハリやコシをアップし、しなやかな髪にしてくれる補修成分・ヘマチンを配合したヘアミスト。シャンプー前に使用すれば頭皮ケアに、タオルドライ後に使えばドライヤーの熱から守りサラサラに仕上がります」

T3スムース＆モイスト シャンプー本体 470mL／1958円（税込み）

ダメージヘアの補修がかなう

「シリコンフリーながら、ダメージヘアがサラつや髪に変化すると評判のスギ薬局『T3』シリーズ。特に、パサつきや乾燥が気になる方にスムース＆モイストのシリーズがおすすめ」

アルジェラン プレミアムリペアマスク 200g／1500円（税抜き）

オーガニックなヘアマスク

「マツモトキヨシのPBで、オーガニックコスメのヘアケアシリーズでも、特に髪のダメージが気になる人におすすめなのがヘアマスク。リッチなシアバターで毛先までコーティングを」

フェイシャルマスク部門

毎日使いも特別ケアもおまかせ

ザ・レチノタイム プレミアムリンクルマスク／550円（税込み）

自分へのごほうびタイムに使ってほしい高級マスク

「マツモトキヨシのPBで、1枚入りで500円とシートマスクにしては割高ですが、シワ改善に有効なナイアシンアミドが口元や額などの気になるシワにアプローチしてくれる薬用マスクなので、大事なお出かけの前など、とっておきタイムにぜひ」

からだウエルシア 肌の調子を整えるご褒美フェイスマスク 7枚入り／498円

しっかりうるおうのに1枚約71円の高コスパマスク

「ウエルシアのマスクは吸水性と保水性の高い不織布が使用されており、肌に吸いつくようにぴたっと密着するなめらかな肌触りが特徴。4つの成分を含んだ美容液がたっぷりのうれしいマスク」

教えてくれたのは……吉田 圭さん●美容ライター。編集アシスタントを経てフリーランスで15年以上活躍。『FUDGE』『kiitos.』や『大人のおしゃれ手帖』など雑誌やweb媒体を中心に、数多くの女性誌で美容ページを手がける。得意分野はナチュラルスキンケアやメイクアップ提案など。

取材・文／諸橋久美子