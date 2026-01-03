¤Ê¤¼Ž¢ÀìÌç²È¤è¤êYouTuber¤ò¿®¤¸¤ë¿ÍŽ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä²áÅÙ¤ÊŽ¢¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤Ž£¤¬À¸¤ó¤À¼Ò²ñ¤ÎÏÄ¤ß
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²¬ÅèÍµ»Ë¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎSNS¶Ø»ß¤è¤ê¡¢Âç¿Í¤ÎXµ¬À©¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡×¤Î»þÂå¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¤Ï´¿·Þ¤À¤¬¡Ä
³§¤µ¤Þ¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤ËÀï¸å¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¡ö¡Ê¡ÖÂç¤¤ÊÊª¸ì¤Î¼Ò²ñ¡×¡Ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¡Ê¡Ö¥Ý¥¹¥È¥â¥À¥ó¼Ò²ñ¡×¡Ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ß¤ó¤Ê¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¡§¸Å¤¤ÍÑ¸ì¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÊª¸ì¤Î¼Ò²ñ¡×¤È¤³¤³¤Ç¤ÏÉ½¸½¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤ò¤ªÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¥ê¥ª¥¿¡¼¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¢ª¡Ø¥Ý¥¹¥È¡¦¥â¥À¥ó¤Î¾ò·ï¡Ù¡£Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¥²¡¼¥à¡Ê¥ë¡¼¥ë¤äÀ¤³¦´Ñ¡Ë¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤ëÂÐÎ©¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤Î´ð½à¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÂÐÎ©¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤Î¿Í¤âÂº½Å¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÅù²ÁÃÍ¡Ê¶ËÃ¼¤ÊÁêÂÐ¼çµÁ¡Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¦ÄÌ´ð½à¤Ç¤ÏºÛ¤±¤Ê¤¤ÂÐÎ©¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¦
ºÇ½é¤ËÂÖÅÙÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»ä¤Ï¤³¤Î°Ü¹Ô¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÊª¸ì¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡¢·ëÂ«´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤«°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤Î¶¯¤¤¼Ò²ñ¤Ç¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±è¤¦À¸¤Êý¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤â¡ÖÃË¤Î»Ò¤ÏÂÎ°é¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ã²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤µ¤ó¤¶¤ó¸À¤ï¤ì¤Æ±ú(¤Ø¤³)¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ÈÉã¿Æ¤ä¶µÍ¡¤Ë¤è¤¯¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡ØALWAYS¡¡»°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡ÙÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¤¢¤Î»þÂå¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¤Î¸í»»
µ»½Ñ¼Ô¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÁÈ¿¥¤äÀ¸³è¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Ü¹Ô¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥¦¥§¥Ö¡Êwww¡ö¡Ë¤È¤¤¤¦É½¸½ÁõÃÖ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î°Ü¹Ô¤Ï´¿·Þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥¦¥§¥Ö¡Êwww¡Ë¡§¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ðÊó¡Ê¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¡ËÆ±»Î¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¾ðÊó¤ËÍÆ°×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤·¤¯¤ß¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿
¤¿¤À¡¢¸í»»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¾õÂÖ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢Åª¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¡Öµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï¿Í´Ö¤Îº¬¸»Åª¤Ê¶²ÉÝ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂ°À¤äÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤é¤ºµï¾ì½ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´¿·Þ¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¡×¤ËÃ¯¤âÃí°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ù¤ÊÅÛ¤ä·ù¤Ê¹Í¤¨¤Ë¤âµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÇÓÀÍ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ù¤ÊÅÛ¤¬ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·´´Àþ¤Ë¤ÏÍ¥²í¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡¢¾è¼Ö»þ´Ö¤Ï¥¤¥³¡¼¥ëÆÉ½ñ»þ´Ö¤À¡¢¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÙÀÊ¤Ë¶¯Îõ¤Ê»ÝÌ£¤òÊü¤ÄÆÚ¤Þ¤óµÊ¿©¼Ô¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤é°ÜÆ°»þ´Ö¤ÏÃÏ¹ö¤È²½¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¢±óÎ¸¤·¤í¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¤Î¤Ç¡£
¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÊª¸ì¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Î¤¤¿Í¤ä¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤¬¡ÖÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤«¡¢¡Ö¿©»ö¤Ï¼«Í³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¡¢¼õÇ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Æ÷¤¤¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄ´Ää¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎºÛÄê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Æ±¤¸¥ë¡¼¥ë¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¼Ò²ñ¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¼ºÄÆ¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤¬¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎÄá¤Î°ìÀ¼¤Ç²¿¤«¤¬Ä´Ää¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÚ¤Þ¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÆÚ¤Þ¤ó°¦¹¥²È¤¬·Ú¤ó¤¸¤é¤ìÊ¿Åù¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Î¿©»ö¤¯¤é¤¤²æËý¤·¤í¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¸Ä¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¡¢SNS¤Î³ÈÂç¤Ç¼ºÄÆ¤·¤¿¸¢ÎÏ¤È³ØÎÏ
¤½¤â¤½¤â¸¢ÎÏ¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥¦¥§¥Ö¡¢ÅÅ»Ò·Ç¼¨ÈÄ¡¢SNS¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ä¡¢¾ðÊóÃßÀÑ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¦¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¸ºß¤¬¸Ä¡¹¿Í¤Î¾ðÊó±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤ò¶ËÃ¼¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐÇ¯¤Ç¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÈ¯¸À¤Î¤Ö¤ì¤â¤¹¤°¸¡¾Ú¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÊ¹ÔÊýÀµ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¿Í¤¬¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÍð¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÌä¤â¼ºÄÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¡¢ÆÈ¼«¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤è¤·¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£´Ý°Åµ¤ÎµÍ¤á¹þ¤ß¤ÏÇíÍî(¤Ï¤¯¤é¤¯)³ØÎÏ¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢³Ø¹»¤ò½ª¤¨¤¿¤é¤Û¤È¤ó¤ÉËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
VUCA¡ÊVolatility¡ÒÊÑÆ°À¡Ó¡¢Uncertainty¡ÒÉÔ³Î¼ÂÀ¡Ó¡¢Complexity¡ÒÊ£»¨À¡Ó¡¢Ambiguity¡ÒÛ£ËæÀ¡Ó¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë·ãÆ°¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¤Î¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬»ê¹â¡×¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ç¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï²Ê³ØÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤¦»×¤¤¡¢·ëÏÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÀµ²ò¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï
ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°Î¤¤¤Í¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤äÏÀÍý¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿°Õ¸«¤À¤«¤é¡¢µ®½Å¤ÇÂç»ö¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È³ØÌä¤ò½¤¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤Ï·è¤·¤Æ¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í²Ê³Ø¤ÏÀè¹Ô¸¦µæ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò´¹¤¨¤ì¤Ð¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÆ¬¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤»¤º¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¹Í¤¨¤À¤±¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÂç³Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹ÅÄ¾À¤äÉÔ¹çÍýÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¤Ë¤Î¤Ã¤«¤ë·Á¤Ç¡¢²Ê³ØÅª»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ê¤Î¤À¤«¤é¤½¤ì¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤¬°ìÄê¤ÎïçÃÍ(¤¤¤¤Á)¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸Ä¿Í¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤µ¤¨¤âµ¿¤¦´í¤¦¤¤¼Ò²ñ
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¤Ïº¾µ½¤ä¥Ç¥Þ¤âÀ®Î©¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡á¸¢°Ò¼Ô¤Î¹Í¤¨¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡×¤ÈÍ¶Æ³¤·¡¢¤Ç¤Ïº£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¡Êµ¶¾ðÊó¤Ç¤¹¡Ë¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡×¤Ë»ê¤ë¤«¤Ï¡¢Í½¤áÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï21À¤µª¤ËÂç¤¤¯ÇÈµÚ¤·¤¿¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é»°¿Í´ó¤ì¤ÐÊ¸¼ì¤ÎÃÎ·Ã¤È¤¤¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð°ì¿Í¤ÎÀìÌç²È¤ÎÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é½¸¹çÃÎ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¾ðÊóµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô°æ(¤·¤»¤¤)¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤¬À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸À¤¤¡¢ÃÎ¼±¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤Ï¤º¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤¬»Å»öÊÁ¡¢ÀìÌç²È¤ÎÂ¦¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿È¤Ó¤¤¤¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ê¤ÉÂ²¼¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤ÀìÌçÀ¤È¹âÅÙ¤ÊÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤Î°Õ¸«¤Þ¤ÇÆ¬¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ï¤Ê¤«¤é¾ðÊó¤òµ¿¤¦¹ÔÆ°¤Ï·òÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÀìÌç²È¤À¤«¤é¡¢¸ª½ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìç³°´Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÛÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤êÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸¢Íø¤ä¹ÔÆ°¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÃý¤ë¤Ê¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Ï´ûÆÀ¸¢±×Â¦¤Ê¤Î¤Ç±³¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÀìÌç²È¤ÏÉ¬¤ºÀ¯ÉÜ¤«¤é¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÇ½é¤«¤éÂà¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤â¤Þ¤¿·òÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ôÇ¯¡Á¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃÎ¸«¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê°Õ¸«¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Ç¯·î¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢YouTube¤Ç1»þ´Ö¤Û¤ÉÆ°²è¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢ÀìÌç²È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¢°Ò¼Ô¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¸ä³Ú¤Ë
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ÀÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥À¥Ë¥ó¥°¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¸ú²Ì¡ö¤ä¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°ÍýÏÀ¡ö¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢X¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï¤ä¤ä°ã¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥Ë¥ó¥°¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¸ú²Ì¡§Ç½ÎÏ¤¬Äã¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¤¬¤Á¡£µÕ¤ËÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤¬¤Á
¢¨¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°ÍýÏÀ¡§´º¤¨¤Æ¥³¥¹¥È¤Î¤«¤«¤ë¹ÔÆ°¡Ê¥·¥°¥Ê¥ë¡Ë¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î±£¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ä¾ðÊó¤òÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È
¸¢°Ò¼Ô¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸ä³Ú¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¡¢ÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÀ®½Ï¤¬¿Ê¤ßÏÈÁÈ¤ß¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¾å°Ì¤Î¼Ò²ñ³¬ÁØ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ÊÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¡Ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤äÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¸ä³Ú¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¡Ö½¸¹çÃÎ¤ÎÎÏ¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤Î¼ÀÉÂ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Èæ³Ó¹ÍÎÌ¤Î·ë²Ì¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµµÁ¡×¤À¤È¤¤¤¦Ì±°Õ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
²¬Åè Íµ»Ë¡Ê¤ª¤«¤¸¤Þ¡¦¤æ¤¦¤·¡Ë
Ãæ±ûÂç³Ø¶µ¼ø
1972Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÀ¯ºö¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÁí¹çÀ¯ºö¡Ë¡£ÉÙ»ÎÁí¹ç¸¦µæ½ê¶ÐÌ³¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¦¾ðÊó²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¹ñºÝ¾ðÊó³ØÉô¶µ¼ø¡¢Ãæ±ûÂç³ØÀ¯ºöÊ¸²½Áí¹ç¸¦µæ½ê½êÄ¹¡£¡Ø¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ØÂç³Ø¶µ¼ø¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¡Ù¡Ø¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡ØWeb3¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡ØChatGPT¤ÎÁ´ËÆ¡Ù¡Ø¥Ï¥ó¥Ç¥£ÈÇ¡¡70ºÐ¤«¤éÌû¤·¤à¥¹¥Þ¥Û¤ÈLINE¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¶µ¼ø ²¬Åè Íµ»Ë¡Ë