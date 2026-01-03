¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û±ýÏ©£Ö¤ÎÀÄ³ØÂç¡¡ÉüÏ©¤âÌýÃÇ¤Ê¤·¡Ö£¶¶è¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×£²°Ì¡¦ÁáÂç¤È18ÉÃº¹
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç±ýÏ©Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¤ËàÌýÃÇá¤È¤¤¤¦£²Ê¸»ú¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡£²Æü¤Î±ýÏ©¤Ï£±¶è¤Ç£±£¶°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¤â¡¢½é¤á¤Æ»³¾å¤ê¤Î£µ¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ç¾¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£·Ê¬£±£¶ÉÃ¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂçµÕÅ¾·à¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò·ü¤±¤¿¤¬¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÏÎäÀÅ¤À¡£¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÃæÂç¡¢¶ðÂç¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤ò¡ÊÉüÏ©¤Ë¡Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¶¶è¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Æü¤ÎÉüÏ©¤Ï£¶¶è¤Ë£±Ç¯À¸¤ÎÀÐÀî¹Àµ±¡Ê£±Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£¡ÖÀÐÀî¤Ï»³²¼¤ê¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£µ£·Ê¬È¾¤òÀÚ¤ëÁö¤ê¤Ç¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç£³Ê¬¶á¤¯¤Þ¤Ç¡Êº¹¤¬¡Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¾¡Íø¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡££³Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤Ø¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁö¤ê¤ò´Ó¤¯¡£