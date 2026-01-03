¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤± Âè66ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¥Ø¥Ö¥ó¡¢¶Ó¿¥¤È½Ð±ÀÎ¹¹Ô¤Ø ¥È¥¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/03¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè66ÏÃ¤¬¡¢1·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢É×Ìò¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¼ê·Ò¤®Ì©Ãå
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È2¿Í¤Ç½Ð±À¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¸Å»öµ¤ÎÉñÂæ¤ò½ä¤ë2¿Í¤Ï¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë°ðº´¤ÎÉÍ¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡£½Ð±À¤Ç¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÆüËÜÂÚºßµ¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¤È´î¤Ö¥Ø¥Ö¥ó¡£¤½¤³¤Ë¾¾¹¾¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¶Ã¤¯¶Ó¿¥¤Ë¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤«¤éÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¥È¥¡£¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥È¥¤È¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
