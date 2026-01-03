「better safe than sorry」の意味は？「sorry」＝「ごめんね」ではなくて...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「用心するに越したことはない」でした！

この場合、「sorry」という言葉は「ごめんね」ではなく「後悔する」という意味。

直訳すると「後悔するよりも、リスクがないほうがいい」のような意味あいになりますよ。

なにかの結果を後悔するより、慎重に取り組んだほうがいいというニュアンスがあります。

「I know the rain doesn’t seem too bad right now, but maybe we should evacuate early. Better safe than sorry, right?」

（いま雨はそんなひどくはないけど、早めに避難したほうがいいかも。用心するに越したことないだろ？）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。