「better safe than sorry」の意味は？「sorry」＝「ごめんね」ではなくて...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「better safe than sorry」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「用心するに越したことはない」でした！
この場合、「sorry」という言葉は「ごめんね」ではなく「後悔する」という意味。
直訳すると「後悔するよりも、リスクがないほうがいい」のような意味あいになりますよ。
なにかの結果を後悔するより、慎重に取り組んだほうがいいというニュアンスがあります。
「I know the rain doesn’t seem too bad right now, but maybe we should evacuate early. Better safe than sorry, right?」
（いま雨はそんなひどくはないけど、早めに避難したほうがいいかも。用心するに越したことないだろ？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
