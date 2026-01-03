下半身がブレないシューズが登場！疲れず知らずのラウンドを楽しもう

ゴルフプレーのポイントは、体・下半身を軸とすることといえます。強いショットを放つにも、足の踏ん張りも大切です。今回は、プーマから高機能の一足をご紹介します。

【PUMA】PWRAscend NITRO

プーマゴルフの新作スパイクレス「パワーアセンド ニトロ」が発売された。アウトソールに独自形状のFLEX SPIKEを搭載。幾何学的な突起と外側に硬い素材、内側に柔らかい素材を使用した二層構造が特徴だ。どんなライでも強いトラクション （グリップ力）を生み、スイング中の下半身のブレをまったく感じさせない工夫がなされている。

ヒールには高反発のNITROフォームを採用。最大80％のエナジーリターンで地面反力を引き出し、ヘッドスピード向上と飛距離アップをサポート。日本人の足型に合わせた形状でフィット感を強化し、ツマ先・カカトはグリップ重視、中足部は前方へ〝流れる〞トラクション配置で歩行の自然さも両立。軽量化されたNITROフォームとの相乗効果で歩行性能も抜群だ。

評価の高かった前作「ファントムキャット ニトロ」の特性を受け継ぎつつ、快適性を磨いた「パワーアセンド ニトロ」で、〝疲れ知らず〞のラウンドを楽しもう。

●素材／牛革・テキスタイル（アッパー）、合成繊維（ミッドソール、アウトソール）、テキスタイル（中敷き）

●サイズ／25～30cm（0.5cm刻み） ●価格／2万4200円

いかがでしたか？ プーマゴルフの新作スパイクを手に取ってみてください！

●問い合わせ／プーマ ジャパン

0120-125-150