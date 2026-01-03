久しぶりの義実家への帰省、和やかな食卓でかけられた「2人目は？」という何気ないひと言。孫の誕生を願う義両親に悪気はないと分かっていても、日々の家計管理に奔走する妻にとっては、心が凍り付く瞬間かもしれません。さらに、隣にいる夫までもが家計の現状を把握せず、安易にその言葉へ同調してしまったら――ある夫婦のケースをみていきます。

義実家での何気ない一言に凍り付く妻

都内のメーカーで企画職として働く田中由美さん（32歳・仮名）は、額面で月収34万円ほどを稼ぐ共働き妻です。夫の健二さん（35歳・仮名）の収入も合わせた世帯年収としては決して低いことはありませんが、都内での生活は想像以上に「カツカツ」だといいます。

昨年、由美さんは生後8カ月になる長女を連れて、久しぶりに夫の実家へ帰省しました。コロナ禍や出産のタイミングが重なり、義両親に孫の顔を見せるのはこれが初めて。初孫を前に義父母は目尻を下げっぱなしで、用意された寿司やオードブルを囲み、和やかな時間が流れていました。

しかし、その空気は義母の「ある一言」で一変します。

「ねえ、2人目は？ 健二もきょうだいがいて良かったって言ってるし、年子は可愛いわよ」

悪気など微塵もない、純粋な期待のこもった声でした。しかし、初めての子育てでてんやわんやの由美さんにとっては無神経な言葉に聞こえました。さらに現在の家計は、保育園代やおむつ代、そして都心の家賃でギリギリの状態。由美さんの給与から毎月数万円を貯金に回すのがやっとで、とても「すぐにもう一人」など考えられる状況ではありません。由美さんが言葉に詰まっていると、隣でビールを飲んでいた健二さんが口を開きました。

「そうだなあ。俺もやっぱり男の子も欲しいし、そろそろかな」

何も考えていないような言葉に、由美さんは耳を疑いました。確かに毎月の家計簿を管理しているのは由美さんで、健二さんは、毎月決まった額を家計に入れ、残りは自分の趣味や交際費に使っています。おむつが1パックいくらするのか、来月から保育料がいくら引かれるのかなど、何も知りません。

その場は「そうですね、考えます」と愛想笑いでやり過ごした由美さんですが、本当の地獄は帰宅後に待っていました。

自宅に戻り、娘を寝かしつけた後、由美さんはリビングで健二さんを問い詰めました。「今の家計状況分かってるの？ 私の収入があるから何とかなってるけど、2人目が生まれたら産休育休で収入が減るのよ。今の生活水準じゃやっていけない」と。すると健二さんは、キョトンとした顔でこう言い放ったのです。

「え、でも由美、結構稼いでるじゃん。なんとかなるでしょ？」

健二さんがあまりに現状を把握していないことに言葉を失った由美さん。このあと、ふたりは話し合い、田中家では小遣い制へと移行。健二さんは月3万円の小遣いでひーこら言っているといいます。

「理想は2人以上」でも…立ちはだかる経済的な壁

由美さんの夫のように「なんとかなる」と楽観視する人がいる一方で、現実的な経済の壁に直面し、希望する子どもの数をあきらめる夫婦は少なくありません。

国立社会保障・人口問題研究所『第16回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）』によると、夫婦が理想とする子どもの数（平均理想子ども数）は「2.25人」です。しかし、実際に夫婦が予定している子どもの数（平均予定子ども数）は「2.01人」となり、理想と現実にはギャップが生じています。

さらに注目すべきは、理想の数の子どもを持たない理由です。「理想の子ども数を持たない理由」として最も多かった回答（複数回答）は、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」で、全体の52.6％と半数を超えています。これは年代を問わず高い数値ですが、特に若い世代ほど経済的な不安を理由に挙げる傾向が強まっています。「高年齢で産むのはいやだから」（40.4％）、「ほしいけれどもできないから」（23.9％）と続きますが、理想との乖離（かいり）の理由として、経済的理由が頭ひとつ抜けている印象です。

由美さんの家庭のように、一見すると共働きで安定した収入があるように見える世帯でも、都心部での生活コストや将来の教育費をシミュレーションすると、2人目を躊躇（ちゅうちょ）せざるを得ないケースは珍しくありません。

また、金銭面だけでなく、「キャリアの断絶」に対する恐怖も大きな壁となっています。同調査において、妻が予定の子ども数を持たない理由として「仕事に差し障りがあるから」という回答も2割を超えています。

由美さんのような企画職など、第一線で活躍する女性ほどこの悩みは深刻で、産休・育休による長期間のブランクは、単なる「休み」ではありません。昇進の遅れやプロジェクトからの離脱、あるいは復帰後に責任ある仕事を任されなくなる「マミートラック」への懸念に直結します。

「稼げばいい」「なんとかなる」と考える夫には見えていない部分ですが、一度レールから降りることのリスク、そして二児を抱えながら以前と同じパフォーマンスを出せるのかというプレッシャーは計り知れません。「仕事か子どもか」という二者択一を迫られる重圧は、依然として女性側に偏っているのが現実です。

「2人目の壁」の正体は、教育費などの「見えないお金」への不安と、キャリア継続に対する「見えないリスク」、そしてそれを夫婦で共有できていない「意識の断絶」にあります。異次元の少子化対策など、国による支援も議論されていますが、まずは家庭内での「現実的なシミュレーション」が不可欠。由美さん夫婦が「夫の小遣い制導入」という荒療治で現実に向き合ったように、パートナーに家計やキャリアの現状を直視してもらうこと。それが、夫婦の認識を揃え、家族の未来を守るための第一歩となるでしょう。

［参考資料］

国立社会保障・人口問題研究所『第16回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）』