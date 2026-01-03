高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」の第66回が１月５日に放送予定です。

【写真】ヘブンとでかけた錦織は…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月５日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）は、錦織（吉沢亮さん）と2人で出雲に旅行にやってくる。

ヘブンの好きな古事記の舞台を巡る2人は、旅の終わりに稲佐の浜を散歩する。

出雲での旅の思い出を日本滞在記に書きたいと喜ぶヘブン。

そこに松江にいるはずのトキが現れる。

驚く錦織に「ヘブンから突然呼び出された」と答えるトキ。

呼び出された理由がわからないトキと錦織に、ヘブンは「大事な話がある」と告げる。