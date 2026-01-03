¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¸ì¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÊª¸ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¶Ó¿¥¤È¥Ø¥Ö¥ó
±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡£Æ±Î½¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾¹¾¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥È¥¤È¡¢²øÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¥Ø¥Ö¥óÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
¡½¡½»£±Æ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(c)NHK
»ä¤Ïº£¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤âÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³¤³°¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ·ÏÎóÄÌ¤ê¤Î»£±Æ¤Ç
¡½¡½¤¤¤è¤¤¤è¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ëÃæ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥È¥Ìò¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤«¤éÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢É×ÉØ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Û¤Ü»þ·ÏÎó¤É¤ª¤ê¤Ë»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤¿¤ÀÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ½¸Ãæ¤·¡¢Î®¤ì¤ËÇ¤¤»¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
(c)NHK
¥È¥¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°Õ¼±Åª¤Ë²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤â¼«Á³¤Ë´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í´Ö¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿µÓËÜ
¡½¡½¥Ø¥Ö¥ó¤È¶Ó¿¥¤È¤Î´Ø·¸À¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó¿¥Ìò¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤º²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±é¤¸¤ëµÈÂô¤µ¤ó¼«¿È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¶Ó¿¥¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¿Í¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤È¤Ï¡¢°ã¤¦¹ñ¤Ç¡¢°ã¤¦¸À¸ì¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó¿¥¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤ë¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¤«¤¤¾¾Ìî²È
¡½¡½¥È¥¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤â¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¾Ìî²È¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾Ìî²È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
(c)NHK
¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÁ´°÷¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¾å¼ê¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¤ËÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ë¤Î¤«¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»ä¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ä¤µ¤·¤¯¿ÉÊú¶¯¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦À¸¤¤¬¤¤
(c)NHK
¡½¡½Êª¸ì¤â¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤Ï¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÄÌ¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦À¸¤¤¬¤¤¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢2¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£