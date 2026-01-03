母親から、ハンセン病を発症した子どもに「一族のために死んでくれ」。

そんな残酷な言葉が投げかけられたといいます。その背景には、ハンセン病に対する社会の根深い差別や偏見がありました。

ハンセン病の正しい理解のために、岡山市北区の「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」では、昨年（2025年）から週末の午後、講演会が開かれています。



長年、ハンセン病をテーマに取材を続けるRSK山陽放送の米澤秀敏記者が、ハンセン病への差別・偏見が家族にも及んだことなどについて話しました。（2025年9月14日）

（※この記事は、全4回の第1回です）

RSK山陽放送が伝えてきたこと

（米澤秀敏記者）

「RSK山陽放送がハンセン病の取材を始めて40年以上です。これまで取材してきたことをまとめた映像がありますので、ご挨拶として皆さんにご覧いただこうと思います。



2021年、『RSKイブニングニュース』が放送開始から50年を迎え、半世紀の歩みを振り返る特集で、ハンセン病についてまとめたものです」

【2021年放送のRSKイブニングニュースより】

（長島愛生園歴史館 木下 浩 学芸員／2021年8月）

「あれ橋なんよ、橋だったん。こわれてしまったけどな」



かつて患者は船で運ばれ、この桟橋から収容されました。

「旅行に行こう」と楽しみにしていたのに突然の別れ

（見学者に桟橋を説明する学芸員）

「お母さんから夏に旅行に行こうって言われて、『やった、でもどこ行くの』って言うたら教えてくれなかった。でもお母さんと旅行に行けるから嬉しいと思ったら、お母さんはここ（桟橋）で別れて船に乗って帰って行った。



『私は取り残された。お母さんに置いていかれた』



ずっとお母さんを恨んで苦しい生活を送っていたそうです。でもね、お母さんも断腸の思いで、辛い思いでお別れをした」

人が人として生きることを許されなかった過酷な歴史です。ハンセン病を患った人の隔離を徹底しようと島に療養所が作られました。まさに島流し。国の政策によるものでした。開園90年を迎えた長島愛生園の記念碑には「故郷への想い」と刻まれています。

（長島愛生園入所者自治会 中尾伸治 会長）

「ここに収容されてね、親きょうだいのことを思い、ということで。少しでも早く帰りたいという思いもあっただろうし。いつもやっぱりどこかで故郷を思っているということですね。それは皆さんあると思います」

母親が子どもに「一族のために死んでくれ」

（長島愛生園の入所者）

「母親がね、一族のために家のために死んでくれと。母親が子どもに泣いて頼んだ。人知れずに死ぬということ。これが家を守り家族を守るには1番いい方法だったわけです」



RSKが長島で取材を始めたのはおよそ40年前です。テレビカメラへの抵抗が強かった時代に一部の入所者が勇気を出して声を上げました。



ハンセン病は、らい菌により主に皮膚や末梢神経が侵される慢性の感染症です。感染力は極めて弱く、発症することはまれなうえ、戦後は、特効薬プロミンの登場で治る病となりましたが、国は医学的根拠のない強制隔離政策を放置し、病への差別偏見は根深いものとなりました。故郷との縁、家族との絆も断ち切られたのです。

（長島愛生園の入所者）

「懐かしいとともに、ふるさとに迫害されて、ふるさとからいじめられたという嫌な思いと両面があるんです。ここでこれだけ差別されたなあ、兄弟たちもいじめられたなあ、学校から追い出されたなあ、職場から追い出されたなあというような思いもね。身内がここで自殺したなあと、私のために自殺しとるから」

隔離の島に橋が架かりふるさとからの便りも

隔離の島と呼ばれた長島です。本土との距離が狭いところでわずか20m。ここに橋をかけてほしいと入所者が立ち上がりました。



架橋運動に乗り出して17年、ようやくかかった邑久長島大橋です。1988年、渡り初めのニュースが全国に流れると、ふるさとからの便りもあったと言います。

（入所者自治会 中尾伸治 会長／2021年）

「たまたま、（架橋セレモニーに）行った姿がテレビに出ていた。それを、母親が偶然見つけて、すぐ電話をよこしてくれたということがありました。（私がテレビに）映っとって悪かったかな？と母親に聞くと『いや、大丈夫や』と。



『テレビに映っとって元気な顔を見て良かったわと言うてくれたから、こっちも何かしらほっとした感じを受けたことがあるけどね」

平成8年。

（菅直人 厚生相（当時））

「大変ご苦労をおかけしたことを、心から本当にお詫びを申し上げたい」

患者の強制隔離を定めた法律、らい予防法がようやく廃止に。89年も続いた世界に類をみない人権蹂躙の政策に対する国の責任も問われました。「隔離政策は憲法違反」と断罪されたのが2001年です。それから20年の時を経ても、故郷との関係にはしこりが残っています。

（入所者自治会 中尾伸治 会長／2021年）

「やっぱりそういうことがあったって、テレビに出てよかったって言ってくれたって、母親が体の調子を悪くしたときに見舞いに行こうかと言ったら、すこし考えてから『まあいいわ』と向こうから断ってきたりね。



やっぱり親でも、そういうこと（差別や偏見）がまだまだあるということがね。今でもそうだということ」

鳴り響く太鼓は「よっしゃ生きとるぞ」という証

ふるさとへの思いが人一倍強かったのが入所者の川北為俊さんです。夏祭りでは毎年太鼓を叩きました。

（入所者 川北為俊さん／2018年）

「よっしゃ生きとるぞ、ということの証やから。皆さんの前で『おお、川北またやっとるわい』って思ってもらうだけでもいいじゃないですか」

三重県出身の川北さんは戦後間もない1947年、13歳の時に長島愛生園に強制隔離されました。家族もいわれのない差別と偏見にさらされ故郷を追われたといいます。



三重県にある両親の墓参りにRSKが密着したのは2011年です。川北さんは当時、自分はこの墓に入るつもりはないと話していました。家族や親族を気遣い、遠慮していたのです。

（川北為俊さん/2011年）

「わしの骨がよそに行けるかね。納骨堂。うちの納骨堂。（愛生園の？）そうそう。（ここの墓には入れない？）ここの墓に誰が入れてくれるんか」

長島愛生園の納骨堂には、骨になってもふるさとに帰れない、3700人余りが眠っています。2021年3月、86歳で帰らぬ人となった川北さんの遺骨はここに眠っています。

（川北さんの妻／2021年）

「火葬してもらってお骨になりますやろ、あれで初めて、ああ人間はこれで終わるんやなっていう。川北の場合は長男だからそりゃ入りたかっただろうと思いますけど（そのあたりは気遣いをなさったということ？）そりゃ、気を遣っています。ここの人は、みんなそんなんと違いますか。ただお墓参りに行けるだけええんやと思います。１年に１回でも行かせてもらえたらね」

2021年のコロナ禍「ハンセン病の歴史を繰り返してほしくない」

2021年、新型コロナウイルスがふるさとをさらに遠ざけてしまいました。

ハンセン病の歴史を繰り返してほしくないと、入所者は感じていました。

ハンセン病の歴史を繰り返してほしくないと、強く訴える中尾さんです。



（入所者自治会 中尾伸治会長／2020年 長島愛生園90周年記念式典にて）

「病にかかった方がかつてのハンセン病同様の差別中傷にさらされ、日本社会が同じ過ちの道を歩んでいることには心が痛みます」



【2021年放送 RSKイブニングニュースより】

（米澤秀敏記者）

「4年前に放送したRSKイブニングニュースの特集でした」

終わりゆく療養所

（米澤秀敏記者）

「取材させていただくのは主に長島愛生園ですが、全国には、国立のハンセン病療養所が13あります。



松丘保養園（青森）東北新生園（宮城）栗生楽泉園（群馬）多磨全生園（東京）駿河療養所（静岡）長島愛生園（岡山）邑久光明園（岡山）大島青松園（香川）菊池恵楓園（熊本）星塚敬愛園（鹿児島）奄美和光園（鹿児島）沖縄愛楽園（沖縄）宮古南静園（沖縄）

（静岡県には私立の神山復生病院もあります）」

「最も多い時には全国の13園に約1万2000人がいました。1950年代のことです。

2022年、入所者が全国で1000人を切ったことは、非常に大きなニュースになりました。



そして、2025年5月1日現在、全国で639人です。平均年齢はもう90歳に迫ろうとしています。

ご本人たちの証言を聞くことができなくなってきたということが、わかる数字ではないかと思います。



岡山と香川、RSKのエリアには、長島愛生園、邑久光明園、大島青松園、3つの療養所がありますが、2025年6月末現在です。大島は29人しかいらっしゃらない。長島も68人。邑久光明園は46人ということで、加速度的に入所者の数が少なくなっています」

「負の歴史」を伝えていきたい

（米澤秀敏記者）

「入所者の皆さんは、今、ハンセン病は治っています。ただ、様々な後遺症があるんです。今の療養所は、後遺症がある、障害がある方々に医療や看護、介護を提供する施設になっています。



長島愛生園はクルージングツアーを行っています。私も参加しましたが、見学者の中には、まだハンセン病にかかっている人が暮らしている、と思っている人が割といます。



その辺りは、私たちの報道の力が及んでいない部分があると反省せざるを得ません」



