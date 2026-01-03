「他力本願」の意味は「自分で努力をせず他人に頼る」にあらず…日本の伝統工藝品に影響を与えた浄土真宗の核心

「民藝」の提唱者、柳宗悦。彼が説いた美の本質のひとつに「他力本願」という考え方がある。これは「他人まかせ」という否定的な意味合いではなく、作り手の「我」を超え、自然や伝統といった人智を超えた大いなる力に身を委ねることで生まれる、無心の美のこと。



【画像】インド仏教僧でもある塚原龍雲さん





書籍『なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか』より一部を抜粋・再構成し、もなき職人たちの手仕事に宿る「他力の美」を紐解きながら、現代におけるものづくりと生き方のヒントを探る。

「他力本願」の本当の意味

柳宗悦がその著作群で論じた内容は、正直に告白すれば、僕にはかなり難しいことも多かった。もしかしたら読者のみなさんも、退屈で寝てしまうような文章と感じる方がいるかもしれない。



ただ、自分なりに理解していくうちに、そこには現代を生きる自分たちにとって大事なことが書かれており、かつ、そのポイントはいくつかに絞られるように思えてきた。なかでも僕がいまの時代に最も大事だろうと思ったことは「他力本願」という考え方だ。

柳は民藝の美しさの本質を追求するなかで、そこに仏教思想とのつながりを見出した。この「信と美」の関係を考察するなかで、晩年に「他力」の道から生まれる美しさを強調している。いま改めてこの時代から見ると、とても先見的なことだったのではと思う。



「他力本願」というと、現代人は「他人まかせ」というネガティブなワードとしてとらえがちだが、もとの仏教用語としては「阿弥陀如来の慈悲の力により成仏する」という意味になる。

つまり仏様の力＝僕ら人間よりもずっと大きな力が、生きとし生けるものを救い、世の中を良くするという大儀を伝える言葉だ。そして救われる側に立てば、仏の願いに活かされ、力強く生き抜くことを語った言葉だとも思う。柳が無名の職人たちによる日用雑器に見出した美しさの根底には、この他力の思想があるのではないかという。



なお、民藝は無名の職人・工人たちの手しごとの美を評価したが、作家として世の中で評価されるような存在と完全に分断されていたわけでもない。

濱田庄司や河井寛次郎という、いずれも優れた陶芸家が柳とともに民藝運動の中心にいたし、いまも国際的に高い評価を受ける版画家の棟方志功（1903～1975年）は柳を師と仰ぎ、長く交流もあったという。柳も棟方のしごとを「何か自分以上の力が背後にあつて、それが仕事をさせてゐるのを感じてゐるのです」（「棟方と私」『柳宗悦全集著作篇第十四巻』筑摩書房、1982年）と評した。これもまた「他力」の道に通じる、柳からの賛辞だったといえるだろう。



この「他力」を僕なりに伝統工藝に当てはめて解釈すると、ここでの自分たちよりずっと大きな存在や力とは、一つには偉大な自然の力だろう。それは土や木などの自然素材に加え、製作に必要な火、水、日光などの力をも含む。

さらに、気が遠くなるほど長い年月をかけて育まれてきた先達の営み（いい換えれば伝統）の力もそこに加わる。そうした力に、ある意味では身を委ねながら美を生み出していくのが、伝統工藝ではないだろうか。



こう考えると、工藝にかかわらず伝統というのは、僕らが自分たちよりずっと大きな巨人の肩に立たせてもらいながら、自分たちの新たな景色をつくっていく営みではないだろうか。

余談になるが、実はこの「他力」という考え方について、頭では理解しているつもりだったが、得度を経て初めて、身をもってその力を感じる経験をした。袈裟をまといインドを歩いていると、いろんな人たちが声をかけてくれて、お布施（お金）をくださることも少なくない。



経済的には日本人の僕よりもはるかに厳しい暮らしをしている人たちからお金をいただくのは、正直、申し訳ない気持ちでいっぱいだった。

その思いを佐々井秀嶺上人に伝えたところ、「我がある！」と𠮟られてしまった。「皆はお前にお布施をしているのではない。これまでこの場所を良くしてきた仏教にお布施をしているのだ。お前はただの仏像だ！」。そういわれて、初めて自分の背後にある大きな存在を、肌で感じることができた。

熟練職人が作業中に考えているのは「今晩の献立」？

こうした「他力本願」の考え方は誰もが書物を通した知識として得ることができる。しかし、僕自身が単なる知識を超えてそれを実感できるようになったのは、全国各地の職人さんを訪ねて回る経験をしてからのことだ。



当初、僕は製作中の職人さんたちに「いま何を考えながら作っていますか」とよく尋ねていた。純粋な好奇心もあったけれど、「ここにこだわっています」と話してくれたら、自分たちがその工藝品を扱う際の売り文句になるのでは、という下心もあった。

でも、いいモノを作っている職人さんほど、作っている最中は本当に何も考えていないようなのだ。あるいは今晩の献立だとか、娘とけんかしたこととか、こういっては失礼だが、めちゃくちゃどうでもいい答えが返ってくることも多い。

不思議に思い、とうとうあるとき、瀬戸焼の熟練の職人さんに「どうしてそんなに何にも考えずにものづくりしているんですか？」と聞いてしまった。するとその老職人は「多分、自転車に乗る感覚と似ている」と答えてくれた。



自転車というのは、乗り始めは左右のバランスの取り方や、ぐらぐらしないペダルの漕ぎ方など、乗るための技術についていろいろと頭で考えながら乗ってしまう。しかし慣れてくると、ながらスマホもできるくらい（できても絶対やめましょう！）、意識せず乗りこなせてしまう。



これを伝統工藝に置き換えると、日々の反復運動を通して「右だ」「左だ」と考えるレベルの頭の支配を離れ、手が勝手に動いている状態だろうか。

「これしか知らんもん」

これはよく考えると、仏教で念仏の反復のような修行を通じて悟りを開いた状態と近いものを感じさせる。そうした無我の状態だからこそ、素材の力に身を委ね、伝統の力が働くように手が動かせるのではと思うのだ。京都で工藝店を営む荒谷啓一さんが、石川県の輪島塗の塗師・赤木明登さんと対談した際、こんなことを語っていた。

仏教の修行でも同じことを繰り返すことによって、分別心を沈静化させ、心の深い領域に入っていくということをしますが、それと同じように、手仕事においても同じことを繰り返すうちに、手の動きが頭の支配を離れて、心の深いところで素材と向き合うことができるようになったときに、その人のより深い部分だったり、その人を超えたりしたものが手をとおして形になる。（「民藝の核心（荒谷啓一×赤木明登）」、赤木明登・堀畑裕之『工藝とは何か』）



こうした感覚によるものづくりが、伝統工藝の生み出す美しさにとっては大事なのだろう。逆にいえば、このような「奥行きをつくる営み」は、機械がいくら発達しても簡単に真似できない、人間だからこそ可能なものだと思っている。

なおこの瀬戸焼の職人さんは「この釉薬はこういうもので、こういうやり方で作っている」という具体的な説明もしてくださった。そこで僕も「やっぱり土から釉薬まですごくこだわっておられるんですね！」といったところ、ひとことだけ「これしか知らんもん」と答えてくれた。

それまで「他力本願」の思想と工藝の美の関係を頭では理解していたつもりだったのが、職人さんの自転車の話とこのひとことを聞いたときに、スッと腑に落ちる感覚があった。

なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか 経年美化の思想

塚原 龍雲

2025年11月17日発売

990円（税込）

新書判／208ページ

ISBN： 978-4-08-721388-1

◆内容紹介◆

柳宗悦が民藝運動を提唱して百年。いま、その精神にZ世代の起業家が共鳴し、新たな光を当てる。

「経年美化」──時の流れが育む美しさに惹かれ、日本各地の工房を旅し、職人と火や木や土の声を聴くうちに、その意味は生きた実感となった。

伝統工藝は過去の遺産ではなく、持続可能な社会を築く知恵。モノを愛する心が人を結び、手しごとは世界を変える。そのメッセージは海外でも静かな共感を呼んでいる。工藝から未来を紡ぐ挑戦の書。



◆目次◆

第一章 Z世代、工藝に出合う

第二章 工藝から学んだ、これからの生き方・働き方

第三章 知られざる工藝の世界

第四章 これからの日本の工藝をつくる職人たち

第五章 日本の手しごとの「いま・これから」