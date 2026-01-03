¤ª¤»¤Á¤Ëà¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¸ú²Ìá¡©¡¡ÃÞÁ°¼Ñ¤Ç¡Ö¾¡ÃË¡×¡Ö°¾Èþ¡×¤Ë¸ÀµÚÅê¹Æ¤â
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤Ç¡¢Àè·î½ªÎ»¤·¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤È°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂêÀ¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Àµ·îÎÁÍýÄêÈÖ¤Î°ì¤Ä¤¬¼ÑÊª¡£¡Ö¤ª¼Ñ¤·¤á¡×¤¬ÂåÉ½¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤¬¡¢ÃÞÁ°¼Ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ËÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡ÃË¡ªÃÞÁ°¼Ñºî¤Ã¤¿¤«¤é¸«¤Æ¡ª¡×¡Ö¾¡ÃË¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢»ä¤ÎÃÞÁ°¼Ñ¡×¡Ö¾¡ÃË¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÃÞÁ°¼Ñ¤Ä¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾¡ÃË¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ÃÞÁ°¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤ë¤ªÀµ·îÁ°¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¾¡ÃË¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤ä¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï°¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÞÁ°¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤È¾¡ÃË¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÞÁ°¼Ñ¤ÏÆ±¥É¥é¥Þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡£Âè£±ÏÃ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë²ó¼ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¾å¼ê¤Î°¾Èþ¤Ë¤¦¤ó¤Á¤¯¤ò·¹¤±¤¿¤ê¡¢¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¾¡ÃË¡£ÍÈ¤²¶ç¡¢°¾Èþ¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ð¡¼¤ÇÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À¤Ë¡Ö²ÈÄíÎÁÍý¤Î´ðËÜ¤ÏÏÂ¿©¤À¤«¤é¡¢ÃÞÁ°¼Ñ¤È¤«ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤ë¡£ÇË¶É¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¡¢Í§¿Í¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¿¦¾ì¤Ç¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¸ì¤ë¤È¡¢ÆîÀî¡Ê°É²Ö¡Ë¤Ë¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ã¤ÆÃÞÁ°¼Ñºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¸µ¥«¥Î¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÈÎ¤Î¤ª¤»¤Á¥»¥Ã¥È¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ëÃÞÁ°¼Ñ¡£¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£