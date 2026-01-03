Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥óÌò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¤Ï»£±Æ½é´ü¤«¤é¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¡×µÈÂôÎ¼¤Î°õ¾Ý¤âÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/03¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¡£¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¹âÀÐ¤È¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤äµÈÂôÎ¼¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢É×Ìò¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥Ø¥Ö¥ó±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÍèÆü¡£Æ±Î½¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂô¡Ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾¹¾¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥È¥¤È¡¢²øÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
Q1.»£±Æ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ïº£¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ö¥ó¤âÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³¤³°¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q2.¤¤¤è¤¤¤è¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ëÃæ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥È¥Ìò¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤«¤éÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢É×ÉØ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ü»þ·ÏÎó¤É¤ª¤ê¤Ë»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤¿¤ÀÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ½¸Ãæ¤·¡¢Î®¤ì¤ËÇ¤¤»¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥È¥¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°Õ¼±Åª¤Ë²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤â¼«Á³¤Ë´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q3.¥Ø¥Ö¥ó¤È¶Ó¿¥¤È¤Î´Ø·¸À¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó¿¥Ìò¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤º²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±é¤¸¤ëµÈÂô¤µ¤ó¼«¿È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¶Ó¿¥¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¿Í¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤È¤Ï¡¢°ã¤¦¹ñ¤Ç¡¢°ã¤¦¸À¸ì¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó¿¥¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤ë¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q4.¥È¥¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤â¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¾Ìî²È¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾Ìî²È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÁ´°÷¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¾å¼ê¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¤ËÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ë¤Î¤«¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ä¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ä¤µ¤·¤¯¿ÉÊú¶¯¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q5.Êª¸ì¤â¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤Ï¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÄÌ¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦À¸¤¤¬¤¤¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢2¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢É×Ìò¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±éÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¤Ï»£±ÆÅö½é¤«¤é¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¡×
