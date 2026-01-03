俳優の山本舞香さん（28）が2026年1月1日、自身のインスタグラム（＠yamamotomaika_official）のストーリーズで、夫の「MY FIRST STORY」Hiroさん（31）、義兄の「ONE OK ROCK」Takaさん（37）、そして義父の森進一さん（78）との家族ショットを公開した。

「実家でおせちを食べて家族時間」

山本さんは、4人の超豪華な家族ショットの写真に、「新年明けましておめでとうございます。2026年もよろしくお願い致します」と新年のメッセージを添えて公開した。

さらに、「実家でおせちを食べて家族時間。お義父さんのカレー美味しかった」と、森進一さんがカレーを振る舞ったらしいことを明かしている。

森進一さんも、自身のインスタグラム（＠morichan_desu）で「家族集合」とし、同じ家族写真を公開している。

フォロワーからは「素敵なご家族ですね」「凄く貴重なShot」「画像にパワーあり過ぎる！」「改めてスゴイ家族」「素敵すぎです」「今度は お母さんとのショットも見たいですね」「メンツすごい」「森内家、最高、最強」「豪華すぎ」といった声が寄せられている。