来週の主な予定 米雇用統計に日本実質賃金 豪CPI 日銀支店長会議 来週の主な予定 米雇用統計に日本実質賃金 豪CPI 日銀支店長会議

リンクをコピーする みんなの感想は？

来週の主な予定 米雇用統計に日本実質賃金 豪CPI 日銀支店長会議



・日本実質賃金 11カ月連続でマイナス見通しも減少幅は縮小傾向か

・米雇用統計 前回は雇用者数が予想上回り失業率は悪化でどっちつかず

・豪消費者物価指数 インフレ予想以上の伸びなら早期利上げ観測高まるか





5日（月）

日本証券取引所大発会

全国銀行協会賀詞交歓会

中国RatingDog非製造業PMI（12月）

米自動車販売 (12月)

米ISM製造業景気指数（12月）



6日（火）

経済3団体共催新年祝賀会

日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）

ドイツ消費者物価指数（12月）

ドイツ非製造業PMI確報値（12月）

ユーロ圏非製造業PMI確報値（12月）

英非製造業PMI確報値（12月）

米非製造業PMI確報値（12月）



7日（水）

日銀「需給ギャップと潜在成長率」

豪消費者物価指数（11月）

ユーロ圏消費者物価指数（12月）

米週間石油在庫統計

米ADP雇用者数（12月）

米求人件数（11月）

米製造業新規受注（10月）

米ISM非製造業景気指数（12月）



8日（木）

日銀支店長会議、地域経済報告（さくらリポート）

日本30年利付国債入札（7000億円程度）

日本実質賃金（11月）

スイス消費者物価指数（12月）

ECBユーロ圏消費者インフレ期待（11月）

米貿易収支（10月）

米NY連銀インフレ期待（12月）

米新規失業保険申請件数（3日終了週）

米非農業部門労働生産性指数（第3四半期）



9日（金）

カナダ雇用統計（12月）

米雇用統計（12月）

米家計純資産変化（第3四半期）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（1月）



※予定は変更することがあります

外部サイト