為替相場まとめ１２月２９日から１月２日の週
２９日からの週は、年末年始の薄商いのなか、ドル円は155～157円の狭いレンジで往って来いを繰り返した。週前半は日銀「主な意見」のタカ派寄り示唆で一時円高に振れたが、全体としては円安志向が根強く上値は限定的だった。FOMC議事録や米雇用指標への反応は限定的で、短期金利見通しは依然として不透明なまま推移した。ユーロドルは1.17台でレンジ推移を継続し、ポンドドルも1.34～1.35付近で方向感を欠いた。商品相場の激しい振幅がクロス円を神経質にさせ、原油や貴金属の動きがポンドや豪ドルに影響を与えた。中国の台湾周辺での軍事訓練や人民元の対ドル変動も局所的なリスク要因となり、人民元は一時元高圏へと動いた。総じてポジション調整主導の静かな相場で、年明け以降の政策・経済指標を見極める展開が続いた。
（２９日）
東京市場では、ドル円は156円50銭台で開始後、日銀決定会合の「主な意見」がタカ派的（追加利上げに前向き、中立金利まで距離あり等）だったことを受け、156.06円まで下落。しかし、都区部CPIの伸び鈍化による利上げ期待後退が支えとなり、下げ分を解消。その後は当局の円安牽制への警戒感もあり、揉み合いに転じた。ユーロ円は朝の円買いで183.81円まで下げた後、23日以来の高値184.44円を付けるも、184.50円手前が重く再び183円後半へ。ポンド円も211円台から210円台へ下押し後、一進一退。全体として利上げ姿勢への反応と、これまでの円安修正ムードが交錯する展開となった。
ロンドン市場は、クリスマス明けながら参加者は少なく、限定的なレンジ取引に終始した。ドル円は東京時間の流れを引き継ぎ、序盤に156.05円付近まで小幅に安値を更新したが、大台は維持し156円台前半での揉み合い。クロス円も方向感に欠け、ユーロ円は184円を挟んだ振幅、ポンド円は210円台半ばから211円付近で下げ渋った。ユーロドルは1.17台後半、ポンドドルは1.35付近での推移。市場ではウクライナ和平協議の進展が報じられたが、領土問題の未解決が意識され反応は限定的。また、金・銀相場の急激な振幅を受け、豪ドルが神経質な動きを見せた。年末の薄商いの中、ポジション調整主体の展開となった。
NY市場では、ドル円は戻り売りが優勢となり、一時155円台に下落。海外勢が戻る一方、正月休みを控えた本邦勢は不在で商いは閑散。日銀「主な意見」を受け、市場は来年7月までの1回程度の利上げを織り込んでいる。オプション市場では短期的下落リスクのヘッジが強まり、来年序盤の150円トライを意識する向きも出始めた。ユーロドルは1.17ドル台で方向感なく推移したが、ストラテジストからはドイツの財政転換を背景に1.25ドルへの上昇余地も指摘された。ポンドドルは1.35ドルを挟み一進一退。英予算案への懸念後退による買い戻しが一巡し、年末のポジション調整から上値が重くなりつつある。来年に向けた思惑が交錯した。
（３０日）
東京市場は、年内最終営業日を迎え、ドル円はポジション調整や中台関係の緊張（台湾周辺での軍事訓練）を背景とした円売りで156.34円まで上昇してスタート。しかし、その後はドル全般の売りに押され156.01円まで反落した。目立ったのが元高で、中国人民銀行の対ドル中心レート設定後にドル売り元高が加速。ドル人民元は6.9928元と2023年5月以来の元高水準を付けた。ユーロドルはドル安を受けて1.1779ドルまで強含み。クロス円は午前の円売りでユーロ円が184円台、ポンド円が211円台を乗せる場面もあったが、午後はドル円の下げに連れて押し戻されるなど、年末らしい動意薄の中での調整に終始した。
