箱根駅伝は３日、山下りの６区（箱根芦ノ湖〜小田原中継所＝２０・８キロ）で復路がスタートした。

区間記録は５６分４７秒＝野村昭夢（２５年・青山学院大）。

３連覇を目指す青山学院大は１年生の石川浩輝（長野・佐久長聖出身）が午前８時に先頭でスタートを切った。

２大会連続で６区を担い、区間２位、区間新の区間賞と快走を見せた野村昭夢（住友電工）が卒業したが、原晋監督は「山下りは自信を持って送り出せそう」と語っており、期待に応えられるか。

前日の５区で青山学院大に大逆転で往路優勝をさらわれた往路２位早稲田大。前回も６区を走り区間５位だった山崎一吹（３年）が１８秒後に石川を追いかけた。さらに１分１８秒後に続くのが往路３位中央大。並川颯太（２年）が起用された。優勝となれば、早稲田大は１５年ぶり、中央大なら３０年ぶりだ。

初優勝を狙う往路４位国学院大と過去最高順位の３位以上を目指す５位城西大は、青山学院大からそれぞれ１分５４秒、２分１２秒遅れのスタート。国学院大は、区間１０位だった２４年大会以来の山下りとなる後村光星（３年）。城西大は区間１５位だった２３年大会以来となる大沼良太郎（４年）。

前回７秒差でシード権を逃した順天堂大は往路６位と躍進。谷本昂士郎（２年）が初の山下りに挑む。

往路７位の駒沢大は青山学院大から４分５２秒遅れでのスタート。伊藤蒼唯（４年）は６区で前回２位、優勝した２３年には区間賞獲得と抜群の実績を誇る。今季は日本学生個人選手権１万メートルで優勝するなどスピードに磨きがかかり、１１月の全日本５区では区間新記録の快走で４位から首位に浮上、２年ぶり優勝の立役者となった。３年ぶりの王座奪還を目指す箱根でも「ゲームチェンジャー」（藤田敦史監督）になれるか。

１０位以内のシード権争いも激しくなりそうだ。

２年ぶりの出場となった往路１０位東海大と７年ぶりのシード権獲得を狙う同１１位の中央学院大のタイム差はわずか１２秒。一方、２１年連続のシード権獲得を最低目標に掲げる東洋大は東海大から２分４５秒遅れの往路１５位と苦戦を強いられている。首位から１０分以上遅かった、ほかの往路１４位以下のチーム・関東学生連合とともに午前８時１０分に一斉スタート。