阪神の坂本誠志郎捕手（３２）と近本光司外野手（３１）が正月対談を行った。同じ兵庫県民で、お互いにフリーエージェント（ＦＡ）権を取得しながら残留を決断。その裏側も赤裸々に明かした。また、３０代という年齢への向き合い方や、もし対戦したらというトークテーマも大盛り上がり。３０分を超える語り合いで、２０２６年への誓いも立てた。

◇ ◇

−改めてお互いの印象を。

坂本「人間としても、野球選手としても、どっちもあんまり変わらないんじゃないですか。『近本光司』という人間のまま野球をしてるからなんですけど、野球になるから人が変わるとか、野球だから何か変わるってあんまりないです」

−常に近本光司という雰囲気か。

坂本「あんまり自分を変えてまで何かしたいという感じではない。人に言われてというよりも自分の中で変えたいと。何かを人に委ねるということは、あんまりないイメージですかね」

−捕手の分析は的確な感じがするがどうか。

近本「捕手だから的確とかじゃないです。誠志郎さんはそういう見方が好きだし、ドラマや映画に対しても、もしかしたらそうじゃないかな。今年オススメしたアメリカのドラマがあって、僕が先に全部見ていて、デュプランティエも見ていて勧めたんです。『いや、これ生きてるやろ』『これ実はこうちゃうん』って、大体そういうのが当たっていたり。なんで分かんねんとか思いながら、でも（先の展開を）言えないし。そういう考え方で、そういうふうに物事をする捕手というか。それが坂本誠志郎。捕手というのは、それがすごく有利に働くポジションだし。プレーだけじゃない人の部分というのも、そう見られる人なのかなと思います」

−近本の分析を聞いてみて。

坂本「そうなんですかね。形の上では（大学で）演劇学専攻なので。結構、考えなくていいところまで考えちゃう。考えちゃうというか、考えておきたいんですよね。そうなった場合にいきなり『わっ』て思いたくないから」

−話は変わるが、近本が残留を決めた時の気持ちは。

坂本「『やっぱりな』という感じはなかったです。それも結局（考えなくてもいいところまで）考えているから。『こうなったら、こっち行くんちゃうか』『こんなところから声がかかって』とか。もし僕が違うチームの人間だったら、どうやって近本に訴えたら『行きます』と言うんかな、とか結構考えていた。僕の感覚で『それを言われたら行ってまうんちゃうか』とか。表面だけじゃ決めないとは思っていた。みんなが思っている、兵庫県で地元でずっとやってきて、というのもあるかもしれないですけど。そこが大部分を占めてるわけではないと思ってたんですよ。『おっ、残った』くらいの気持ちでした」

−そんな見方もされているが合ってるか。

近本「半分は外れてるっすよ」

−五分五分ぐらいの葛藤は今、思い返してもあったのか。

近本「五分五分というか、いろんな選択肢をしっかり考えるようにしました。ＦＡ権を行使して国内ＦＡでどこか行く、ポスティングをお願いする、自分のところのチームに残る。海外ＦＡまで断念して、我慢して、あと２年頑張ってというのもいろいろ考えました。最終的には残留しましたけど、僕の中では楽しく野球をすることが第一条件。環境がどうとか、自分の夢がどうとかというのはあんまりない。そこまで環境を変えてまで自分は野球をしたいかと言われると、今はそうじゃないのかなと。同じチームでずっと成績を残し続けることって、もっと難しいと思って、そっちを選びました」

−２人ともＦＡ権を持ちながら残留を決めた。今だから話せる、ＦＡの苦悩や２人で話したことはあるのか。

坂本「いや、ないんじゃないですか」

近本「え、まじすか。僕、悩んだ時というか、感情がちょっと出ちゃった時に誠志郎さんがロッカーにいたんで。ポロッと言いました」

坂本「あぁ〜。あったかな、そんなこと」

近本「ここでは言えないですよ」

−坂本に相談をした。

近本「相談はしました。どうでしたか？と。そういうもんだろうなと思って」

−その時にかけられた言葉が、ふに落ちたのか。

近本「そうっすね。より冷静になれた。向こうは向こうで考えてくれてますし。周りは周りで言いたいこともあるし、それは自分でコントロールできるところなので」

−残留決断のかなり大きな一言になった。

近本「そうですね。誠志郎さんがあの時間にいなければ、交渉は決裂して、僕がＦＡを行使してハワイにも来られていなかったかもしれない」

坂本「決断を（他人に）委ねるのが好きじゃない、したくない。それ（決断）を委ねるレベルのことは大したことじゃないです。何か食べます。肉を食いたいです。俺は魚を食いたい。じゃあ魚に行きましょう。これ（他人に）委ねてますけど、委ねていいレベルのことは、自分にとってそんな必要じゃないとか、自分にとってそこまで価値がないことです。でも、そこまでの価値があることは、どんなことを言われようが委ねないです」

近本「今まで能動的に大きな決断をすることってないじゃないですか。プロに入ることだって、別に決断して入ってきたわけでもない。タイガースだってそうだし。進学で高校を選ぶとかも推薦が多いじゃないですか。元々、決まってるじゃないですか。数ある中から選べるわけで。となると、ＦＡってすごい大きな決断になる。そういった意味では決断したかったなと思って。選んで良かったと思いますけど、でも、そうしなかったということもある」

−決断したかったというのは、移籍もしてみたかった。

近本「それは選択肢の中ではありますし。単身海外というのもありました」

−ＭＬＢという選択肢もあった。

近本「はい。いろいろ考えました」

−坂本も一昨年、決断を迫られて悩んだ。

坂本「うん、悩んでましたよ。チカ（近本）に決断を人に委ねないと言いましたけど、決断を人に委ねないけど、その決断をするまでに、いろんな人のことを考えるんです。自分であったり、家族であったり、ファン、チームメートだったり。人に決断は委ねないけど、その決断をするためにいろんなこと、いろんな人の顔を思い浮かべながら、その選択をしている時は人で選ぶということ。人が浮かんでる。それは僕もめちゃくちゃあった。僕はチカほど盛り上がりのないＦＡ残留やったから（笑）。これが正解になるかどうか分からないじゃないですか。正解にできるかどうかはその後、自分がどんなところでどういう結果を生み出せるか。でも、その結果が出ること、結果を出したかったというのが正解かどうかも分からない」

−去年が一つの答えだった。

坂本「それはもちろん。勝つ方が絶対にいいし、自分が残って、いっぱい試合に出て優勝できたのは周りから見たら正解。だけど、これが本当に正解かどうか、そもそも価値観って分からない。勝っていなくても正解にできたかもしれないし、勝っても正解じゃなかった可能性もある。人の考え方なので。この１年だけで正解かどうか、答えを出すのも浅いかなと思う。まだまだ先も見ないといけない。彼（近本）は僕以上に正解かどうか考える、考えの深さもかなり深いと思う。だから何年かたった時に正解だったかを聞いたら、『勝ち＝正解』ってわけではないと思います。限りなく正解に近くはなるかもしれない」

−２人とも複数年契約で３０代に入って、体との向き合い方はどう考えているのか。

近本「衰えていくものだけれど、体の衰えというのは、結局はパフォーマンスの衰え。技術でカバーできるという部分もあるんですけど、その土台にあるのが体。よりパフォーマンスが安定して出せる体づくりはすごく大事だと思う。できる限りあらがいながら衰えていきたい。年を取る、老いていくから逆に面白いものが見えてくるんじゃないかな。そうなってからが本番かな」

坂本「（捕手は）技術と頭で体の老いをカバーできるポジション。体は衰えたとしても、野球選手としてのいろんなスキルは衰えない。逆に言うと、体は衰えるだろうけど、それを何とか食い止める、いろんな幅が膨らんでいくポジションだと思う。若くいたいというのはないですけど、その年齢の中でベストなプレーをするだけに見合ったフィジカルと、あとはメンタルですかね。そっちから崩れてくるから、そこは大事にしたいです」

−メンタルを整える作業ということか。

坂本「整えるというか『もういいや』と思いたくないですね。『まだだ、まだだ』と思えなくなったら終わりでしょ」

−それはまだ先に設定してある。

坂本「そうですね。ほんとはプロに入る時に、３５歳くらいで辞めようと思っていた。３５歳くらいで辞めて普通のパパがしたいと思っていた」

−その考えはちょっと変わってきたのか。

坂本「ちょっとではない。子どものために野球を辞めて、普通のパパをして、運動会に行く、授業参観に行くとかしたいと思っていたんですけど、子どもができたら、野球をやっているパパというのをちょっとでも長く（見せたい）という思いがある。一番下の子がそれなりに分かるまでは（現役を）やっておきたいなという、心境の変化はあった。これで『３５歳まででいいや』って終わったら、逆に僕のエゴで終わってしまうことになる気がした。そこは家族と相談した。だからぜいたくなことは言えないですけど、衰えて、もう力がないから辞めるという選択をするんじゃなくて、自分なりの辞め方をしたいですね」

近本「（新しく結んだ）契約はそれを越えちゃうんですけど、僕も正直プロ入った時は（現役は）１０年だと思っていたので、それまで野球ができたらいいなと。むしろ、そこまでできるかどうかというところもあった。でも体がボロボロになってまで、僕はどんな場所でもいいから野球をしたいとは思わない。引退してからの方が人生は長いし、膝とか腰とか手術をしてボロボロになって、６０歳でもう歩けないですというのは絶対に嫌。僕は僕の人生だし、僕の家族の人生。できる限り健康な状態で、肩が上がらないぐらいやったらいいと思いますけど、足腰はしっかりケアしたい」

−長期契約が終わったタイミングで、どう思うか。

近本「どう感じるかじゃないですか。あと５年は野球ができる。必死に老いを感じないように、ケガをしないように」

−最後に、お互いの今季に期待するところは。

坂本「打率３割、２０発、３０盗塁ぐらいじゃないですかね」

近本「それは体がちょっともたないんで（笑）。僕は誠志郎さんのスローイングをずっと見てきたから、いいところに投げるのを。僕が今年は盗塁王を取れるように、走られないようにしてください」

坂本「打率３割、２０発、３０盗塁は低いな。去年テル（佐藤輝）がめっちゃ頑張ってＭＶＰを取って、兵庫県人が頑張っているので、２人でＭＶＰを争いたいですね」

近本「前回は村上」

坂本「村上か。チカは日本シリーズＭＶＰ。僕はいろんなところで、ひたすら村上の時も、テルの時も陰のＭＶＰばっか言われてた。僕は表でＭＶＰを争えるようにします」

◆近本 光司（ちかもと・こうじ）１９９４年１１月９日生まれ、３１歳。兵庫県出身。１７１センチ、７０キロ。左投げ左打ち。外野手。社、関学大、大阪ガスを経て１８年度ドラフト１位で阪神入り。プロ１年目の１９年から７年連続打撃タイトル獲得を継続中。最多安打１回（２１年）、盗塁王６回（１９〜２０、２２〜２５年）。ベストナイン５回（２１〜２５年）、ゴールデングラブ賞５回（２１〜２５年）。

◆坂本 誠志郎（さかもと・せいしろう）１９９３年１１月１０日生まれ、３２歳。兵庫県出身。１７６センチ、７９キロ。右投げ右打ち。捕手。履正社から明大を経て１５年度ドラフト２位で阪神入団。２５年は自己最多１１７試合に出場してチームのリーグ優勝に貢献。ベストナイン１回（２５年）、ゴールデングラブ賞２回（２３、２５年）。