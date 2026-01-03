スーパーのレベルじゃない「成城石井の新作焼き菓子」美味しすぎてリピート必至の3選

成城石井では、発酵バターやクーベルチュールチョコレートを贅沢に使用した本格焼き菓子が登場。どれも食べきりやすいサイズ感で、ティータイムやおやつにぴったりです。

今回は、特におすすめの新作焼き菓子を3つ紹介します。フィナンシェやガトーショコラなど専門店さながらのおいしさなので、リピートしたくなりますよ。

バターのコクがすっごいの！

●成城石井 バターガレット 3個（896円）

ニュージーランド産グラスフェッドバターとフランス産の小麦で作られた、素材のおいしさをしっかり楽しめるバターガレット。生地にはバターがおよそ35％も使用されていて、噛むたびにバターの香りがふわっと広がります。

「ずっとかじってたい...」「ザクザクでうますぎる！」「速攻買い足しに走ったわ」とSNSでも話題。隠し味にラム酒とゲランドの塩が使用されていて、旨味を引き立ててくれていますよ。

●成城石井 自家製イタリア産マロンの珈琲フィナンシェ 6個（918円）

イタリア産マロンペーストとコーヒーが香る、大人な味わいのフィナンシェ。発酵バターのおいしさもジュワっと広がります。食感はしっとりとしていて、コーヒーや紅茶と相性抜群です。

SNSには「ほんのり香るコーヒーとマロン。バターもジュワ?うまぁ」「爆裂に美味い焼き菓子見つけた」「うますぎて食べた瞬間電流走ったかと思った」といった感想が。ティータイムにゆったり味わいたい大人な逸品です。

●成城石井 ガトーショコラ 3個（862円）

2種類のクーベルチュールチョコレートを、原材料の24％も使用した濃厚なガトーショコラ。カカオのビターな風味を楽しめ、チョコレート好きにはたまらない逸品です。

SNSでは「感動的なおいしさだわ」「牛乳と一緒に食べるのが大正解！」「甘すぎなくてついつい手が伸びちゃう」といった感想が上がっています。本格的な味わいを手軽の楽しめるのが魅力です。

成城石井の焼き菓子は、こだわりが詰まってどれも絶品。店頭やオンラインショップで買えるので、気になる人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部