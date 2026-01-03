NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でレフカダ・ヘブン役を演じているトミー・バストウのインタビューコメントが公開された。

参考：『ばけばけ』トキはなぜ銀二郎を選ばなかったのか “史実だから”を超えた“対等”の尊さ

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。

英語教師として来日し、トキと心を通わせていくヘブンを演じるバストウ。明治時代を生きるヘブンを演じる中で、日本の印象に変化があったかを問われると、「ヘブンを演じるようになって、イギリス人としての自分がより強くなったような気がしています」と回答。

「私は今、実際に日本に住んで、日本の人たちと一緒にお仕事をさせてもらっていますが、ここで目的を持って過ごすことで、お互いの文化の違いを尊重できるようになったのだと思います」と、自身の境遇を役柄に重ね合わせ、「ヘブンも日本で暮らし、日本の文化を体験し、そこで知った日本の魅力を海外にも伝えたかったのだと思います」と分析した。

妻となるトキ役の髙石あかりとは「撮影が始まった頃から夫婦のような空気感があるのを感じていました」と語り、撮影がほぼ時系列順に進んだことで、「意識的に何かを変えたというよりは、今も自然に関係を築けているような感覚」で撮影に臨めているという。

また、ヘブンの同僚教師・錦織友一役の吉沢亮については、「とても美しい魂を持っている人」と絶賛。「違う国で、違う言語でお芝居をしてきたという違いはありますが、俳優としての価値観が似ている」と共感を示し、その感覚を大事に関係性を深めていったことを明かした。

物語の後半に向け、バストウは「ヘブンとトキは、幼少の頃から大変な苦労をして育ってきましたが、『怪談』を通じて心を通い合わせ、ともに歩んでいくことを決めました」と2人の絆を強調。「2人の物語は、最後まで見てすべてが理解できるものだと思っています。視聴者の皆さんにも、絶対に最後まで見ていただきたいです」とメッセージを送っている。

トミー・バストウ（レフカダ・ヘブン役）コメント●ヘブンを演じて日本の印象に変化？ヘブンを演じるようになって、イギリス人としての自分がより強くなったような気がしています。それは、日本について、以前よりも理解することができたからかもしれません。私は今、実際に日本に住んで、日本の人たちと一緒にお仕事をさせてもらっていますが、ここで目的を持って過ごすことで、お互いの文化の違いを尊重できるようになったのだと思います。ヘブンも日本で暮らし、日本の文化を体験し、そこで知った日本の魅力を海外にも伝えたかったのだと思います。

●いよいよトキとヘブンは夫婦にトキ役の高石あかりさんとは、撮影が始まった頃から夫婦のような空気感があるのを感じていました。逆に、最初の頃のシーンの方が、夫婦の段階ではないお芝居を意識しなければいけなかったんです。ほぼ時系列どおりに撮影を進めていただけたので、あまり深く考えずに、ただ台本を読み、現場ではあかりさんとのお芝居を信用して集中し、流れに任せて演じてきた感じです。トキと夫婦になってから意識的に何かを変えたというよりは、今も自然に関係を築けているような感覚で撮影をしています。

●錦織役の吉沢亮の印象錦織は、とても美しい魂を持っている人ですよね。演じる吉沢さん自身が本当にすてきな人で、それが錦織という役にも表れていると思います。共演する中で、本当に優しくて思いやりのある人だと感じていますし、彼と共演したことがある俳優たちからも、同じような印象を持っているという話を聞くので、本当にすばらしい人なのだなと思っています。彼とは、違う国で、違う言語でお芝居をしてきたという違いはありますが、俳優としての価値観が似ていると感じています。錦織との関係性を深めるお芝居の中でも、その感覚を一番大事にしてきました。

●松野家の印象松野家の人たちには、本当に温かく迎え入れてもらえて、すごく演じやすかったです。ただ、最初の頃は、松野家の全員が日本語なので、撮影の合間も上手くコミュニケーションが取れずに悩んだ時期がありました。しかし、皆さんがすぐにそのことに気づいてくれて、言葉が違う中でどうすればコミュニケーションが取るのかを、一緒に工夫してくれたんです。特に、私にいつもやさしく辛抱強く付き合ってくださった、松野家の両親にはすごく感謝しています。

●視聴者へメッセージ『ばけばけ』という作品は、すばらしい物語だと思います。ヘブンとトキは、幼少の頃から大変な苦労をして育ってきましたが、「怪談」を通じて心を通い合わせ、ともに歩んでいくことを決めました。そして、トキと夫婦になったことで、ヘブンは「家族」という生きがいも手に入れることができました。ただ、2人の物語は、最後まで見てすべてが理解できるものだと思っています。視聴者の皆さんにも、絶対に最後まで見ていただきたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）