「なんで起こしてくれなかったの？」から考える子どもの危ない口癖について解説します。

子どもの危ない口癖

「なんで起こしてくれなかったの？」

朝、寝坊した子どもが親に向かって放つこの一言。多くの家庭で、あまりにも日常的な光景かもしれません。

しかし、この言葉に象徴されるマインドを放置したままでは、総合型選抜や推薦入試で評価されることは、かなり難しいと言わざるを得ません。なぜなら、この一言の中には、「自分の行動の結果を、他人のせいにする思考」が、非常に分かりやすい形で表れているからです。

私たちが総合型選抜の合格者の志望理由書を分析していく中で、はっきりと見えてきた共通点があります。それは、合格している人ほど「自責マインド」を持っている、ということです。

ここで言う自責マインドとは、「自分を責めること」ではありません。自分を追い込むことでも、何でもかんでも自分のせいにすることでもない。そうではなく、身の回りで起きている出来事や、社会で起きている問題に対して、「これは自分とも無関係ではないのではないか」「自分も当事者の一人として関わっているのではないか」と捉える姿勢のことです。

たとえば社会問題に触れたとき、「誰かが解決すべきだ」と距離を取るのではなく、「自分にできることは何だろう」と考える。この視点こそが、自責マインドです。

「責任」という言葉を聞くと、重たく感じる人もいるかもしれません。しかし、ここで言っている責任とは、義務を背負い込むことではありません。自分が社会の一員であることを自覚し、状況を変える側に回る可能性がある、という意識に近いものです。

推薦入試でほぼ確実に問われること

推薦入試や総合型選抜では、面接や志望理由書を通して、ほぼ確実に問われることがあります。それは、「関心のある社会課題と、自分とのつながりは何か」「誰かに任せるのではなく、自分で動いた経験があるか」「失敗したときに、それをどう受け止め、どう次に活かしたか」といった点です。

ここで、「環境が悪かったから」「周りが○○してくれなかったから」といった説明が前に出てしまうと、評価は一気に下がります。大学側が見ているのは、条件が整っているかどうかではありません。条件が悪くても、自分の頭で考え、行動の主体になろうとする人かどうかです。これは、学力以前の問題だと言ってもいいでしょう。

どれだけ立派な活動実績があっても、語り口が「誰かにやらされた話」や「仕方なくそうなった話」になってしまうと、「この人は、環境が整わないと動けない人だな」と判断されてしまいます。

ここで、もう一度冒頭の一言に戻ってみましょう。

「なんで起こしてくれなかったの？」

この言葉を繰り返す子どもは、無意識のうちに、自分の行動の責任を外に置く習慣を身につけています。本来であれば、寝坊の原因は「夜更かしをしてしまった」「アラームを設定しなかった」といった、自分の行動の中にあります。しかし、それを振り返る前に、「親が起こしてくれなかったから」と理由づけてしまう。

この思考の延長線上にあるのが、「失敗は自分以外の何かのせい」という態度です。

このマインドのままでは、総合型選抜で強く求められる「自分の行動を振り返り、次につなげる力」を示すことはできません。失敗から学ぶことも、改善策を考えることも、すべて止まってしまうからです。

総合型選抜が見ているのは、完璧な成功談ではありません。むしろ、うまくいかなかった経験を、自分の責任として引き受け、そこから何を考え、どう動いたのかを語れるかどうかです。

「なんで起こしてくれなかったの？」という言葉が、「次はどうすれば起きられると思う？」に変わったとき、その子は初めて、総合型選抜に必要なスタートラインに立ったと言えるでしょう。

自責マインドとは、自分を縛るものではありません。自分の人生のハンドルを、自分で握るための力なのです。

