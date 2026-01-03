timelesz寺西拓人、声優初挑戦の『迷宮のしおり』公開“前日”が誕生日！キャラデザ江端里沙がメンカライラストで祝福
「マクロス」シリーズの河森正治監督による初のオリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』が、2026年1月1日に公開された。本作で声優に初挑戦しているtimelesz・寺西拓人さんが2025年12月31日に誕生日を迎えたことを記念して、キャラクターデザインを手掛けた江端里沙さんによる特別イラストが解禁。
【画像】寺西拓人の誕生日を祝う特別イラスト！timeleszのメンバーカラー水色があしらわれた江端里沙描き下ろし
■映画公開前日に誕生日！江端里沙がメンカライラストで祝福
イラストは、timeleszでのメンバーカラーである水色が全体のイメージとしてあしらわれ、さわやかな笑顔を浮かべる寺西さんと、彼が演じる映画のキーパーソンとなる架神傑(かがみ・すぐる)が描かれている。2人の前には、本作の物語すべての起点となる画面が割れたスマホが乗せられたバースデーケーキが…。原田泰造さんが声を担当するウサギのスタンプ〈小森さん〉も登場し、今年の寺西さんの誕生日ならではのイラストとなっている。
さらに今回、河森監督が手掛けた『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズに登場した主人公マシン「アスラーダ」を手に取る寺西さんのスチールも解禁。すでに本編への登場が明らかになっているアスラーダだが、寺西さん演じる架神傑との関係性は謎に包まれたまま。公開日の劇場でその答えを確かめてほしい。
■河森監督の三種の神器が詰まった異世界青春ファンタジー
『迷宮のしおり』は、河森監督がこれまでファンを熱狂させてきた歌、SF、三角関係という三種の神器をベースに、現代人なら誰もが手にしているスマホあるあるを組み込んだエモーショナルでポップな異世界脱出劇。脚本は橋本太知さん、アニメーション制作はサンジゲンが手掛けるなど、河森作品の集大成といえる豪華スタッフも集結した。
引っ込み思案な女子高生・前澤栞が、親友・希星(きらら)と撮ったある動画がきっかけとなり、スマホの中に広がる不思議な世界に閉じ込められてしまう。一方、現実世界では派手なスタイルに身を包んだもう一人の「SHIORI」が栞と入れ替わり、SNSを駆使して自由奔放に振る舞い始める。若き天才起業家・架神傑は、途方に暮れた栞に⼿を差し伸べつつ、SHIORIとも接触し、ある計画をささやく。架神の真の狙いとSHIORIの野望が、やがて世界を巻き込む騒動を引き起こしていく--。
■SUZUKA×原田泰造×伊東蒼×齋藤潤の豪華キャスト陣
主人公・前澤栞役には、世界的人気を誇る新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんが抜てき。栞と現実世界に現れたもう一人のSHIORIを見事に演じ分けている。栞が出会うウサギのスタンプ・小森役を原田泰造さん、栞の幼馴染で歌とダンスの動画配信にストイックに取り組む女子高生インフルエンサー・倉科希星役には伊東蒼さん、栞のクラスメイトでお調子者の山田健斗役には齋藤潤さんがキャスティング。さらに速水奨さん、坂本真綾さん、杉田智和さんといった豪華声優陣が出演し、物語を彩る。
2025年、Netflixの「timelesz project -AUDITION-」で日本中から注目を集め、現在公開中の『天文館探偵物語』で映画初主演を果たし、まさに2025年を代表する一人となった寺西拓人さん。本作公開前日の誕生日に解禁された特別イラストとともに、声優としての新たな魅力を『迷宮のしおり』で堪能しよう。
映画『迷宮のしおり』作品概要
2026年1月1日 TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー
【スタッフ】
監督：河森正治
原作：スロウカーブ・Vector Vision・ギャガ・フジテレビジョン
キャラクターデザイン：江端⾥沙
脚本：橋本太知
アニメーション制作：サンジゲン
企画・プロデュース：スロウカーブ
配給：ギャガ
【キャスト】
前澤栞/SHIORI：SUZUKA(新しい学校のリーダーズ)
⼩森：原⽥泰造
倉科希星：伊東蒼
⼭⽥健⽃：齋藤潤
架神傑：寺⻄拓⼈
(C)『迷宮のしおり』製作委員会
