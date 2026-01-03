「夫もパパも辞めたい」と言い出した夫。道具に10万かける「釣り」が唯一の生きがい！ストレス過多な男性社会の圧に耐えかね選んだ結末【作者に聞く】
夫婦が離婚するまでにいたる道。少しずつ、ズレていく気配はあった。ある日、カードから10万円の引き落としがあり、明細を見ても購入した覚えはない。妻が「カード詐欺にあった！」と大騒ぎしたら、「僕が買った」と夫が白状した。聞けば、セールになっていた「釣り具」の代金だった。釣り具に10万円!?と驚く妻。休日はいつも「釣り」に出かける夫の行動に妻が出した結末は…？辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)さんの 『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形 』を紹介するとともに話を聞いた。
■家族思いだった夫が「家族を辞めたい」と言い出すまで
しっかり者の妻・裕香と、子煩悩で物わかりのいい夫・隆志。最初は家族で始めた「釣り」だった。しかし、いつの間にか夫1人がのめり込むようになる。今まで自分のことは二の次で、家族を優先してくれていたから「趣味を楽しむくらいいいよね」と、妻も夫の1人時間を許した。しかし、釣りはどんどんエスカレート。毎週末、釣りに行くようになり、娘が「明日パパお休みなのに、またお家にいないの？」と、寂しそうに言うようになった。
妻は、家族みんなで過ごす楽しい思い出を作ろうと、旅行を計画。そこでも夫は、車にこっそりと釣り具を積み込み、旅行中にも1人で釣りスポットへ向かう。趣味の釣りに没頭することと、家族をおざなりにすることは違うのでは？と、夫の行動にモヤモヤが募る。その後、旅行代金の引き落としがきて、「財布のひもを締めなければ」と思っていた矢先、知らない10万円の請求が届く。裕香が「カード詐欺にあった！」と大騒ぎすると、夫が「セールで安くなっていたから釣り具を買った」と白状する。
何の相談もなく10万もの大金を使った夫の行動に、裕香はショックを隠せない。その後、夫はさらに予定を空けるように言っていた娘のダンスの発表会を忘れて、釣りへ…。家族を思えなくなった夫の行動に限界を感じ、離婚を視野に入れて話し合うことにした。すると、夫の口から「夫であることも、父親であることも限界を感じてる」と考えてもいなかった言葉が出てくる。子煩悩で物わかりのいい夫に見えていた夫が我慢していた本音を吐露する。
■趣味に依存したのは、「夫であり、父親でいることが重荷だった」
本作は、辰ノたむさんの友人の実体験を漫画化。「もちろん身バレ防止のためにフィクションは混ぜていますが、大筋はそのままです。描く際に気を付けたところは、私自身が子どもがいないので、親という立場の心情を表現するのが難しかったですね。あとは、夫(隆志)は決して責任感がないわけではなく、自分なりに真っ直ぐ家族に向き合っているんだということが伝わるように気を付けました」夫婦2人のときは順調だった。しかし、子どもが2人になって、仕事もうまくいかない、家庭でもいいパパでいなければならない隆志は、プレッシャーに耐えられなくなった。
この夫婦は、離婚して今よりもいい関係になったという。「結局は夫婦って赤の他人なので、それぞれ最適な関係性は違うんだな、と思います。友人にお互い新しい恋人は作らないのか聞いたことがありますが、『お互い1人の方が性に合っている』らしいです(笑)」仕事をしながら、いい夫、いい父親でいなければならないと肩肘を張っていた隆志は、1人になってようやく肩の荷が下りたようだ。
「読者さんは女性の方が多いので、連載中は、夫(隆志)に対する厳しい意見が多かったのですが、同じ立場である男性の方から『もし少しの歯車が狂っていたら、私も隆志のようになっていたかもしれない』とコメントをいただいたことがあり、夫・父親であることに葛藤している人は少なくないのかもしれない、と思いました」夫(隆志)が釣りに依存するほどのめり込んでしまった背景を見ると、さまざまなしがらみやストレス過多な男性社会の大変さも共感できる。
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
