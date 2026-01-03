おうち時間はスヌーピーの“番号ぬり絵”で本格アート作品づくり！絵心ゼロでも大丈夫、1日15分の癒やし効果も
年末年始の長いお休みを前に、「何か新しいことを始めたい」「心が癒やされる趣味がほしい」と思っている人も多いのでは？そんなあなたにぴったりなのが、番号通りに塗るだけで油絵のような本格アートが完成する「スヌーピーPaint by Number」(1650円〜)。写経に似たリフレッシュ効果もあると話題の、スヌーピーの新感覚ぬり絵キットをご紹介！
【画像】ぬりえセットの内容やデザインを見る
■番号通りに塗るだけで本格アートが完成
Paint by Numberの魅力は、なんといってもその手軽さ。キャンバスに印刷された数字と同じ番号の絵の具を塗っていくだけなので、絵が苦手な人でも油絵のような本格的な作品が作れてしまう。キャンバス、アクリル絵の具、筆2本、色見本がすべてそろっているから、届いたその日からすぐに始められるのもうれしい。画材を別途用意する必要もなく、思い立ったらすぐにアート制作を楽しめる。
■1日15分で心が癒やされる！写経に似たリフレッシュ効果
実は「ぬり絵」には、写経に似た集中・瞑想効果があるといわれている。一日の終わりに15分ほど筆をとって、無心になって色を塗る時間は、日頃のストレスや疲れた心を癒やしてくれるのだとか。
番号に沿って塗り進めていくシンプルな作業だからこそ、余計なことを考えずに手を動かすことに集中できる。この「無心になれる時間」が、現代人に必要なデジタルデトックスにもなりそう。年末年始の慌ただしさから解放されて、ゆったりとした時間を過ごしたい人にこそおすすめしたい新習慣だ。
■選べる絵柄は全13種類！お気に入りのシーンでアート作品を
「スヌーピーPaint by Number(小)」(20×20センチ、1650円)は全10種類の豊富なラインナップ。人気の絵柄をピックアップすると、「ハピネスタイム」はスヌーピーときょうだいたちのおやつタイムを描いた心温まるデザイン。「ラブイーチアザー」では、スヌーピーとウッドストックの微笑ましいエピソードが楽しめる。そのほか、スポーツシーンの「バスケットボール」や「ベースボール」、仲間たちが集う「フレンズ」と、バラエティ豊かにそろっている。
「スヌーピーPaint by Number(大)」(33.3×24.2センチ、2970円)は厳選された3種類。「ラブズネーチャー」は野原で思い思いに過ごすピーナッツ・ギャングを切り取った一枚。「ピーナツ・フレンズ」はコミックの印象的な一コマをアート作品に。「ミクスドフルーツ」では、さまざまなフルーツとともに描かれたスヌーピーときょうだいたちのポップな世界観が楽しめる。
■インテリアとしても大活躍！飾って楽しむスヌーピーアート
完成した作品は、そのままお部屋のインテリアとして大活躍。リビングや寝室、玄関、子ども部屋など、どこに飾っても素敵なアクセントになってくれる。小サイズならデスクや棚の上にちょこんと置けるし、大サイズならイーゼルやスマホスタンドを使って飾るのもおしゃれ。
自分で塗った作品だからこそ、愛着もひとしお。プレゼントや自分へのご褒美にもぴったりで、友達や家族と一緒に作品づくりを楽しむのもいいかもしれない。
年末年始のお休みは、新しい趣味を始める絶好のチャンス。のんびりと手を動かす時間は、日頃の疲れを癒やしてくれるはず。「スヌーピーPaint by Number」は、ECショップ「アートプロモート」で購入可能。ぜひ手に入れて、癒やしのぬり絵アートを体験してみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【画像】ぬりえセットの内容やデザインを見る
Paint by Numberの魅力は、なんといってもその手軽さ。キャンバスに印刷された数字と同じ番号の絵の具を塗っていくだけなので、絵が苦手な人でも油絵のような本格的な作品が作れてしまう。キャンバス、アクリル絵の具、筆2本、色見本がすべてそろっているから、届いたその日からすぐに始められるのもうれしい。画材を別途用意する必要もなく、思い立ったらすぐにアート制作を楽しめる。
■1日15分で心が癒やされる！写経に似たリフレッシュ効果
実は「ぬり絵」には、写経に似た集中・瞑想効果があるといわれている。一日の終わりに15分ほど筆をとって、無心になって色を塗る時間は、日頃のストレスや疲れた心を癒やしてくれるのだとか。
番号に沿って塗り進めていくシンプルな作業だからこそ、余計なことを考えずに手を動かすことに集中できる。この「無心になれる時間」が、現代人に必要なデジタルデトックスにもなりそう。年末年始の慌ただしさから解放されて、ゆったりとした時間を過ごしたい人にこそおすすめしたい新習慣だ。
■選べる絵柄は全13種類！お気に入りのシーンでアート作品を
「スヌーピーPaint by Number(小)」(20×20センチ、1650円)は全10種類の豊富なラインナップ。人気の絵柄をピックアップすると、「ハピネスタイム」はスヌーピーときょうだいたちのおやつタイムを描いた心温まるデザイン。「ラブイーチアザー」では、スヌーピーとウッドストックの微笑ましいエピソードが楽しめる。そのほか、スポーツシーンの「バスケットボール」や「ベースボール」、仲間たちが集う「フレンズ」と、バラエティ豊かにそろっている。
「スヌーピーPaint by Number(大)」(33.3×24.2センチ、2970円)は厳選された3種類。「ラブズネーチャー」は野原で思い思いに過ごすピーナッツ・ギャングを切り取った一枚。「ピーナツ・フレンズ」はコミックの印象的な一コマをアート作品に。「ミクスドフルーツ」では、さまざまなフルーツとともに描かれたスヌーピーときょうだいたちのポップな世界観が楽しめる。
■インテリアとしても大活躍！飾って楽しむスヌーピーアート
完成した作品は、そのままお部屋のインテリアとして大活躍。リビングや寝室、玄関、子ども部屋など、どこに飾っても素敵なアクセントになってくれる。小サイズならデスクや棚の上にちょこんと置けるし、大サイズならイーゼルやスマホスタンドを使って飾るのもおしゃれ。
自分で塗った作品だからこそ、愛着もひとしお。プレゼントや自分へのご褒美にもぴったりで、友達や家族と一緒に作品づくりを楽しむのもいいかもしれない。
年末年始のお休みは、新しい趣味を始める絶好のチャンス。のんびりと手を動かす時間は、日頃の疲れを癒やしてくれるはず。「スヌーピーPaint by Number」は、ECショップ「アートプロモート」で購入可能。ぜひ手に入れて、癒やしのぬり絵アートを体験してみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC