女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日から第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」。後半戦に入る。主人公・松野トキの夫となる英語教師レフカダ・ヘブン役を好演している英俳優トミー・バストウ（34）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

主題歌「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」は、昨年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に初出場。郄石とトミーも応援に駆けつけ、感動の面持ちだった。

――撮影も進み、日本への印象は変化？

「ヘブンを演じるようになって、イギリス人としての自分がより強くなったような気がしています。それは、日本について、以前よりも理解することができたからかもしれません。私は今、実際に日本に住んで、日本の人たちと一緒にお仕事をさせてもらっていますが、ここで目的を持って過ごすことで、お互いの文化の違いを尊重できるようになったのだと思います。ヘブンも日本で暮らし、日本の文化を体験し、そこで知った日本の魅力を海外にも伝えたかったのだと思います」

――いよいよトキとヘブンは夫婦に。

「トキ役の郄石あかりさんとは、撮影が始まった頃から夫婦のような空気感があるのを感じていました。逆に、最初の頃のシーンの方が、夫婦の段階ではないお芝居を意識しなければいけなかったんです。ほぼ時系列通りに撮影を進めていただけたので、あまり深く考えずに、ただ台本を読み、現場ではあかりさんとのお芝居を信用して集中し、流れに任せて演じてきた感じです。トキと夫婦になってから意識的に何かを変えたというよりは、今も自然に関係を築けているような感覚で撮影をしています」

――英語教師・錦織友一役の吉沢亮の印象は？

「錦織は、とても美しい魂を持っている人ですよね。演じる吉沢さん自身が本当に素敵な人で、それが錦織という役にも表れていると思います。共演する中で、本当に優しくて思いやりのある人だと感じていますし、彼と共演したことがある俳優たちからも、同じような印象を持っているという話を聞くので、本当に素晴らしい人なのだなと思っています。彼とは、違う国で、違う言語でお芝居をしてきたという違いはありますが、俳優としての価値観が似ていると感じています。錦織との関係性を深めるお芝居の中でも、その感覚を一番大事にしてきました」

――松野家の印象は？

「松野家の人たちには、本当に温かく迎え入れてもらえて、凄く演じやすかったです。ただ、最初の頃は、松野家の全員が日本語なので、撮影の合間も上手くコミュニケーションが取れずに悩んだ時期がありました。しかし、皆さんがすぐにそのことに気づいてくれて、言葉が違う中でどうすればコミュニケーションが取れるのかを、一緒に工夫してくれたんです。特に、私にいつもやさしく辛抱強く付き合ってくださった、松野家の両親には凄く感謝しています」

――視聴者へのメッセージ。

「『ばけばけ』という作品は、素晴らしい物語だと思います。ヘブンとトキは幼少の頃から大変な苦労をして育ってきましたが、“怪談”を通じて心を通い合わせ、共に歩んでいくことを決めました。そして、トキと夫婦になったことで、ヘブンは“家族”という生き甲斐も手に入れることができました。ただ、2人の物語は、最後まで見てすべてが理解できるものだと思っています。視聴者の皆さんにも、絶対に最後まで見ていただきたいです」