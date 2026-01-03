À¾Í¦µ±¡¢¾®Àî¡¢ÀõÂ¼¡ÄÉü³è´üÂÔ¤Î¡ÈÇ¯ÃË¡É¤¿¤Á
¡¡1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï36ºÐ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÈÇ¯ÃË¡É¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¡ÈÇ¯ÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº£µ¨¡¢Éü³è¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ì¿Í¤¬¡¢1990Ç¯11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¾Í¦µ±¡Êºå¿À¡Ë¤À¡£ºòµ¨¤Ï1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î13Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡¢3Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¡¢19Ç¯¤Ëºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ºÇ½ªÇ¯¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ3Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¡¢5Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡£24Ç¯¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢124²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ¡¢6¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.24¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ»»343»î¹ç¡¦2069²ó¤òÅê¤²¡¢124¾¡109ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.10¡£ºå¿À¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤¤¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡90Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾®ÀîÂÙ¹°¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤â¤½¤¦¤À¡£¾®Àî¤Ïºòµ¨13»î¹ç¡¦78²ó1/3¤òÅê¤²¡¢4¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.68¤À¤Ã¤¿¡£¿·¿Í»þÂå¤Î13Ç¯¤ËºÇÂ¿¾¡¡Ê16¾¡¡Ë¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê.800¡Ë¤òµÏ¿¤·¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¯¤È¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿15Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ11¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¹Ç¯¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³2Ç¯¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¡¢Æó·å¾¡Íø¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¤¬¼êÇö¤Ê¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï90Ç¯11·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÀõÂ¼¤Ïºòµ¨ÄÌ»»2000»î¹ç½Ð¾ì¡¢Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢2010Ç¯°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤º¡£¥Õ¥¡¡¼¥àÍî¤Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤â100»î¹ç¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê1Ç¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤É¤Ã¤·¤ê¤ÈºÂ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°ìÂÇ¤òÊü¤Á¤¿¤¤¡£
¡¡Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯Îð¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£Èà¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤ÎÎÉ¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÂ¿¤¯¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£