停電すると真っ先に困るのが、情報・灯り・電源。

それらをカバーしてくれるアイテムは防災バッグの必需品です。でも、バラバラで揃えようとすると、嵩張るしお値段も…、ねぇ。

そこで紹介したいのがサンワサプライの防災ラジオ「800-LED100」。USB充電に加え、手回し発電とソーラー充電に対応する3WAY仕様なんです。

灯りも、情報も、スマホ充電も

Image: サンワサプライ

明るさ70ルーメンのLEDライトは最大15時間点灯。夜間の停電や避難時に心強い存在です。

Image: サンワサプライ

ラジオで情報を得つつ、4000mAhバッテリーでスマホの充電も可能。USB-A出力に対応し、iPhoneでもAndroidでも使えます。

SOS警報機能も搭載していますよ。

充電方法は、USB給電とソーラー、そして手回しの3種類。本当に頼もしい！

Image: サンワサプライ

誰でも使えて、持ち運びやすい

Image: サンワサプライ

操作はシンプルで直感的。機械が苦手な人や高齢者でも迷いにくい設計です。本体は約290gと軽量で手のひらサイズ。非常用持ち出し袋に入れてもかさばらず、アウトドアや車中泊にも向いています。

防災アイテムは「高機能」より「使えること」が重要。

灯り・情報・電源をまとめたこの1台は、備えを見直すきっかけになりそうです。

お値段は4480円（税込）です。

Source:サンワダイレクト