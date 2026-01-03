派手じゃないのに着映える！【ZARA】大人に似合う！「サマ見えセーター」

季節の中盤になり、コーデがなんだかマンネリ気味……。そんな大人女性の悩みを打破するなら、一癖あるデザインで着映えが狙えるセーターがおすすめ。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ZARA（ザラ）】の「セーター」。リボンやパイピングなどさりげないディテールが目を引いて、1枚で存在感を放ちます。今季はZARAのサマ見えセーターで、ワンランク上のコーデを楽しんで。

顔まわりを華やかに演出するリボン付きセーター

【ZARA】「リボン付きニットセーター」\4,610（税込・セール価格）

トレンドのリボンディテールが華やかで、女性らしい顔まわりを演出するセーター。ブラウンに黒のステッチが施された上品な配色で、派手見えしすぎないのが嬉しいポイント。フレアスカートと合わせたフェミニンなコーデはもちろん、あえてルーズなワイドパンツでカジュアルに落とし込むのもおすすめ。

知的な雰囲気が漂うポロセーター

【ZARA】「コントラストパイピングニットポロシャツ」\4,610（税込・セール価格）

今季のトレンドアイテムのひとつがポロセーター。襟や袖口、裾に配された白のラインが映えて、クリーンな印象を与えてくれます。ネイビーと白の爽やかな配色なので、プライベートはもちろんオフィスシーンにもマッチ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M