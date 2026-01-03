派手じゃないのに着映える！【ZARA】大人に似合う！「サマ見えセーター」
季節の中盤になり、コーデがなんだかマンネリ気味……。そんな大人女性の悩みを打破するなら、一癖あるデザインで着映えが狙えるセーターがおすすめ。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ZARA（ザラ）】の「セーター」。リボンやパイピングなどさりげないディテールが目を引いて、1枚で存在感を放ちます。今季はZARAのサマ見えセーターで、ワンランク上のコーデを楽しんで。
顔まわりを華やかに演出するリボン付きセーター
【ZARA】「リボン付きニットセーター」\4,610（税込・セール価格）
トレンドのリボンディテールが華やかで、女性らしい顔まわりを演出するセーター。ブラウンに黒のステッチが施された上品な配色で、派手見えしすぎないのが嬉しいポイント。フレアスカートと合わせたフェミニンなコーデはもちろん、あえてルーズなワイドパンツでカジュアルに落とし込むのもおすすめ。
知的な雰囲気が漂うポロセーター
【ZARA】「コントラストパイピングニットポロシャツ」\4,610（税込・セール価格）
今季のトレンドアイテムのひとつがポロセーター。襟や袖口、裾に配された白のラインが映えて、クリーンな印象を与えてくれます。ネイビーと白の爽やかな配色なので、プライベートはもちろんオフィスシーンにもマッチ。
writer：Emika.M