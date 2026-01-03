考えた人天才ッッッ！！！【セリア】バッグにつけたい「便利グッズ」って？

【セリア】ではバッグに取り付け可能の「便利グッズ」が種類豊富にラインナップ中。ちょっとした手間を解消できる使いやすさがあり、外出先での快適さを叶えてくれるようなんです。今回は収納系で役立つアイテムをご紹介。あっと驚くようなアイデアが光るラインナップです。

伸ばして使える！「リール付きクリップ」

ナスカンを使って、鍵やICカード入れを取り付けられるこちら。インスタグラマー@100kin_magさんによれば「約75cm」のリール仕様になっているため、伸ばせば外す手間なく使える便利さがあります。さらに裏面はクリップになっていて、厚みがあるバッグに差し込むだけで固定できるのも嬉しいところ。シンプル & コンパクトで邪魔にもなりにくそうです。

他の荷物と分けて持ち歩ける！「ワイヤレスイヤホンケースホルダー」

バッグの中で行方不明になりがちな、ワイヤレスイヤホンのケースを収納できるこちら。太めのストラップでバッグに取り付けられる便利仕様で、他の荷物と分けて収納しておけば探す手間なくサッと取り出せます。取り出し口はボタンで留められるから、中から飛び出る心配いらず。@100kin_magさんいわく「充電ケーブル用穴付き」と、出し入れなく充電できそうなところも魅力的。

太めな作りの「レザー風ジャケットホルダー ボタンタイプ」

脱いだ上着の持ち歩きに使えるこちら。ハンズフリーを叶えるのにぴったりなアイテムです。太めのループ & ボタンでしっかりとホールド。ストラップはナスカン仕様でバッグにも取り付けられます。ボタンを外すだけで取り出せて、もたもたする煩わしさからも解放されそう。インスタグラマー@nanaironotobira2さんによれば「ボタンで2段階にサイズ調節」できる、使い勝手の良さもうかがえます。

蓋の紛失を防げそうな「キャップキーホルダー」

お使いのリップクリームの蓋代わりになりつつ、ボールチェーンでバッグに取り付け可能なこちら。ポーチから取り出す手間がなく、蓋が紛失するのも防げる便利なアイテムです。2個入りなので色付きや無香料など、シーンによってリップを使い分けたい方にもうってつけ。乾燥による荒れが気になる冬の季節には特に活躍してくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@100kin_mag様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino