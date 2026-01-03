É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡Ä±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¦ÅÏî´Î¿Ëá¤È¸µ¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤¬¡Éº§Á°Æ±À³¡É¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×
¡Ç25Ç¯12·î19Æü¡¢¡Ø±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ù¤Î¡Ç26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï29»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç£·ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢²Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï£³»î¹ç¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ÅÏî´Î¿Ëá¡Ê29¡Ë¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÅÏîµ¤À¤¬¡¢¡Ç25Ç¯£´·î£¹Æü¤Ë¤Ï¸µ¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ°ÅÄ´õÈþ¡Ê32¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ï¡Ç25Ç¯£±·î¤Ë£²¿Í¤Î¡Öº£Á´Æ±À³¡×¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç25Ç¯£²·î£´Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡È¿·¥¨¡¼¥¹¡É¤Ø¤È¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¸µ¡É¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡É
ÅÏî´Î¿Ëá¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÃË¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÙÆü¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½µ£±Æü¡£Ä«£¸»þ¤Ë¤Ï±ºÏÂ¤Ë¤¢¤ëÎý½¬¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ç24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î442.5Ò¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°¶¶°é±Ñ»þÂå¤ËÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£ÁáÂç¤òÃæÂà¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Î£Æ£Ã¥¤¥ó¥´¥ë¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤È·ÀÌó¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡íµÕÍ¢Æþ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡í¤È¤·¤Æ¡Ç18Ç¯¤ËÆüËÜÉüµ¢¡££Æ£ÃÅìµþ¤ËºßÀÒ»þ¤Î¡Ç23Ç¯¡¢¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç·è¤á¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ç24Ç¯£±·î¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£¡ÖÂÔË¾¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥ÖÆþ¤ê¤Ç¿´Ãæ¡¢´ü¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È¤³¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢ÅÏî´¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë£¶¥´¡¼¥ë¡¢£µ¥¢¥·¥¹¥È¡Ê¥ê¡¼¥°17°Ì¡Ë¤ÈÌöÆ°¡£¡í¿·¥¨¡¼¥¹¡í¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅÏî´¤¬µï¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤ÏÅÔÆâ¤Î¹âµé¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£¹âÂ®¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¶á¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÜµòÃÏ¡¦±ºÏÂ¤Þ¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤³¤ÎÃÏ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼²Ä¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡×¡ÊÅÏî´¤ÎÃÎ¿Í¡Ë¡£Îý½¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¡íÁ´¤Õ¤ê¡í¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤ËÂå¤ï¤ê¡¢°¦¸¤¤ò»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¡È¤Þ¤¨¤Î¤ó¡É¤³¤È¡¢Á°ÅÄ´õÈþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¨¤Î¤ó¤Ï¡Ø¥Ô¥Á¥ì¥â¥ó¡Ù¤È¡ØPopteen¡Ù¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤Â¿Ë»¤Ê¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¤´¤í¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¡¢ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÎ¿Í¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤¿Èà½÷¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤Î¤Ï·ï(¤¯¤À¤ó)¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¡£ÊÌ¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢¤Þ¤¨¤Î¤ó¤¬¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¤é½Ð¤«¤±¤ë»Ñ¤âÌÜ·â¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ç25Ç¯¤Î¸µÆü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤¦¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹ ÀÎ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é°ìÈÖ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
ÂÐ¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤³¤¦²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ±À³¤â·ëº§¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ò¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ó¤È¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¤½¤·¤Æ¡Ç25Ç¯£´·î£¹Æü¡¢£²¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢ÅÏîµ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢
¡Ô¿´ÇÛÀ¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦»ä¤ò¡¢¼«Á³¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤È¤Ê¤é¤³¤ÎÀè²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢·ëº§¤ò·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¤ÈÊó¹ð¡£ÅÏîµ¤Ï¡¢
¡Ô¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹ ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï²ÈÂ²Æ±Á³¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ We are Reds¡Õ
¤È¡¢Ç®°¦¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÅÏîµ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ëº£Ç¯¤âÂç³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ç26Ç¯£²·î¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Æ25Ç¯12·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ×ÉØ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Á°ÅÄ¤Ï¹õ¤¤¥ì¡¼¥¹ÊÁ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÅÏîµ¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¡£´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÒÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Ó¡Ò¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ó¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ç26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢É×ÉØ¤ÎÎÏ¤ÇÂç³èÌö¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£