放送作家でタレントの野々村友紀子が2日までに自身のインスタグラムを更新。長女が下ごしらえしてくれたという料亭のようなお雑煮を披露した。



【写真】可愛すぎる長女の腕前、まるで料亭！飾り切りがスゴすぎる

野々村は「今年は長女が手伝ってくれて 出汁用のいりこの頭と腑を取ったり 初めての飾り切りをしてくれました」と明かした。「金時人参をねじり梅に、海老芋は六方むきの鶴にするようになるなんて どんな成長!?」と娘の成長に驚きを隠せない様子。長女の飾り切りの腕前は見事で、大根も菊花のように切るなど、いずれも丁寧な仕事ぶりで、まるで料亭のような出来映えとなっていた。



野々村も「泣きそうになりながら小松菜を湯がきました」と胸に迫るお雑煮だったと吐露。フォロワーからも「お雑煮サイコーに美味しそうですね」「飾り切り素敵」「凄い」といった感嘆の声が並んでいた。



野々村は、2002年6月にお笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士と結婚。2006年6月に長女、2008年7月に次女が誕生した。野々村と娘2人がテレビに登場したときには「娘さんが可愛すぎる」とSNSで話題になった。また野々村は大阪、川谷は神戸出身ということもあり、お雑煮は関西風の白味噌仕立てだった。



（よろず～ニュース編集部）