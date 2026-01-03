第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の平均世帯視聴率は、第２部で３５．２％だった（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。前年比２．５％増。数字だけ見れば、大成功といえる。昨年に続き、にぎやかしの演出を省いて、「歌」と「歌い手」にスポットライトを当てたシンプルな演出で非常に好感が持てた。

郷ひろみを始め、ユーミン、矢沢永吉、玉置浩二、松田聖子、福山雅治×稲葉浩志、米津玄師…。ラインアップだけを見れば、２０２４年以上の豪華さ。放送前から同局制作関係者の「いいものを揃（そろ）えられた」「やれる」という手応えも漏れ伝わってきており、それが、そのまま数字に反映されたとみる。

ただ、毎年視聴する側としては、どこか消化不良のような感覚が残った。数字が上がったのに消化不良…。この「違和感」の正体は何かを考えてみた。

紅白は歌い手が思いのバトンをつなぐ、一種のリレーのようなものだと思っている。例えば後半。２０２４年はＮｕｍｂｅｒ＿ｉ→Ｂ’ｚ→藤井風と圧巻のパフォーマンスの連続で、歌い手の思いはつながっていたし、画面を食い入るように見ていたが、今年はどうだったか。例年と比べ、歌い手と歌い手とのつなぎがあまりに雑な印象を受けた。余韻に浸ろうとしても、スムーズにいかない曲紹介とセット転換に、「大丈夫かな？」とやきもき。せっかく盛り上がった感情がその度にリセットされ、それを最後まで繰り返していた。

特に終盤に差しかかった２３時以降は顕著だった。福山雅治、ＭＩＳＩＡ、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ、松田聖子の歌唱前に間延び。司会陣の微妙な沈黙が、それを目立たせていた。沈黙を埋めるのが司会の役割だが、有吉弘行、綾瀬はるか、今田美桜は少なくとも、与えられた役割を忠実（すぎるぐらい！？）に全うしており、そこまで求めるのは酷か。

ここ３年で見ても、２２年（大泉洋、橋本環奈、櫻井翔、桑子真帆アナ）、２３年（有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナ）、２４年（有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穂子アナ）と比べても遜色はないが、毒っ気のない有吉、慎重になりすぎていた綾瀬、初々しい今田ではアンバランスに思えた。才能のある人を並べるだけではダメで、それぞれを補完し合う関係性がいかに大切かを痛感。司会者の誰が悪いということではなく、局側の人選ミスと言っていいだろう。

２０２４年紅白の立役者のＢ’ｚが登場したのは２１時５０分過ぎだった。いわゆる「２２時またぎ」を、２５年も見せ場に設定していた。サカナクション→矢沢永吉→ＳｉｘＴＯＮＥＳと続く流れで、矢沢がサプライズでＮＨＫホールに登場すると、雰囲気が一変。総立ちの中、タオルが舞った。画面越しからも伝わる熱気。やはりＹＡＺＡＷＡは役者が違った。

どのアーティストも個々に見れば、素晴らしかった。アイナ・ジ・エンド、ＨＡＮＡは持ち味を発揮していたし、布施明、石川さゆり、郷ひろみの“一曲入魂”のステージは胸が熱くなった。米津玄師の東京高速道路「ＫＫ線」でのパフォーマンスには、何度も見たくなるほど心を奪われた。

ミセスも初の大トリという大役を堂々とこなしていた。大森元貴は前半オープニング「放送１００年 紅白スペシャルメドレー」、後半オープニング「『あんぱん』スペシャルステージ」と大忙し。収録出演の歌手が増える中、ＮＨＫホールから生の歌声を届け、さらには放送後の取材対応までするなど、その活躍と献身ぶりに、個人的にはＭＶＰを送りたい。

世帯視聴率ではなく、個人視聴率が重視される時代だ。視聴者も観（み）たいアーティストの時だけ見るような傾向にある。それでも、ＮＨＫには「点」ではなく、「線」での番組作りを期待したい。

歌い手には原則、ＮＨＫホールからの徹底を。メドレーも減らすべきだし、１曲目を収録、２曲目をホールというような手法も極力避けるべきだ。発表の仕方を含めて、特別企画は「特別扱いする企画」ではない。局側には、全ての出場歌手へのリスペクトを忘れないでほしい。（音楽担当デスク・加茂 伸太郎）