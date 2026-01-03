ちゃんみな、“食べづわり”で35キロ増量 妊娠中の変化明かす
ちゃんみなが3日、テレビ朝日系『夫が寝たあとに 新春2時間SP〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜』（後10：00〜12：00）に初出演する。
【番組カット】美スタイル！チューブトップ姿で登場したちゃんみな
3児のママであるMCの藤本美貴と横澤夏子、そしてゲストママたちが夫の前では普段話せない本音をむき出しにしながら、育児や家事、パパへの思いなどを発散する痛快＆爆笑トークを展開。「ママの本音」を夜な夜な語り合い、視聴者の心を鷲掴みにしてきた育児家事特化バラエティー番組。
自らがプロデューサーとなり、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）の最中には、妊娠・出産も経験。「『夫が寝たあとに』は一番おもしろい番組！毎回見ていて、妊娠中から勉強させてもらっていた」というちゃんみな。晴れてママの仲間入りを果たしたちゃんみなが今夜、世間が抱くカッコよすぎるイメージを片っ端から覆す。藤本と横澤も「こんなにリアルな子育てをしているとは思わなかった！」と仰天。人生初の妊娠・出産から子育てまで新米ママとしての意外な素顔を赤裸々にさらけ出す。
24年、韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚したちゃんみな。今夜は、まるでドラマの１シーンさながら、最高にロマンチックな結婚式動画も地上波で初公開！ その一方で、初めての妊娠・出産は悪戦苦闘の連続だったよう。藤本と横澤も共感しまくる。変わってしまった乳首の色に、ちゃんみなが「納得がいかない（笑）」と困惑する。
また、普段は冷静かつ穏やかな性格のちゃんみなですが、「妊娠中は想像と違って、攻撃的な《Tigerモード》になってしまった」のだとか。その結果、夫とも《初めての大ゲンカ》をし、友人のNICO（平成フラミンゴ）まで巻き込む《号泣事件》も発生した。「『私じゃない私がいる！』ってビックリしました」と、当時を振り返る。はたして、妊娠中に一時覚醒した《知られざるちゃんみな》の実態＆前代未聞の号泣事件の詳細とは。
何かを食べていないと気持ち悪くなる「食べづわり」で、35キロも増量してしまった妊婦ちゃんみなの格闘の日々に加え、日本と韓国の出産の違いも明らかに。貴重なトークに、先輩ママの藤本＆横澤も食いつきまくる。
【番組カット】美スタイル！チューブトップ姿で登場したちゃんみな
3児のママであるMCの藤本美貴と横澤夏子、そしてゲストママたちが夫の前では普段話せない本音をむき出しにしながら、育児や家事、パパへの思いなどを発散する痛快＆爆笑トークを展開。「ママの本音」を夜な夜な語り合い、視聴者の心を鷲掴みにしてきた育児家事特化バラエティー番組。
24年、韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚したちゃんみな。今夜は、まるでドラマの１シーンさながら、最高にロマンチックな結婚式動画も地上波で初公開！ その一方で、初めての妊娠・出産は悪戦苦闘の連続だったよう。藤本と横澤も共感しまくる。変わってしまった乳首の色に、ちゃんみなが「納得がいかない（笑）」と困惑する。
また、普段は冷静かつ穏やかな性格のちゃんみなですが、「妊娠中は想像と違って、攻撃的な《Tigerモード》になってしまった」のだとか。その結果、夫とも《初めての大ゲンカ》をし、友人のNICO（平成フラミンゴ）まで巻き込む《号泣事件》も発生した。「『私じゃない私がいる！』ってビックリしました」と、当時を振り返る。はたして、妊娠中に一時覚醒した《知られざるちゃんみな》の実態＆前代未聞の号泣事件の詳細とは。
何かを食べていないと気持ち悪くなる「食べづわり」で、35キロも増量してしまった妊婦ちゃんみなの格闘の日々に加え、日本と韓国の出産の違いも明らかに。貴重なトークに、先輩ママの藤本＆横澤も食いつきまくる。