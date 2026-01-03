モデルでタレントのアンミカ（53）が3日までに自身のインスタグラムを更新。ビーチショットを披露した。

「違う砂の魅力ある場所へ。実はドバイにはビーチが沢山あります 海も奇麗」と書き出したアンミカ。「さまざまな表情のあるアラブ首長国連邦 世界中から人が集うホテルは、プールサイドやビーチでは普通に水着が着用可能です」と紹介し「でも何となく、水着の上からサロンを巻いて」とこの日のコーディネートを披露した。

「毎年恒例の本屋大賞10冊を読み耽りました」と切り出して「大賞2025の【カフネ】 阿部暁子（著）講談社、4位の【禁忌の子】 山口未桜（著）東京創元社、7位の【恋とか愛とかやさしさなら】 一穂ミチ（著）小学館拝読」と報告。「本屋大賞の【カフネ】という意味は、ポルトガル語で『愛しい人の髪に指を絡める仕草』をあらわす言葉。この何とも形容し難い優しさと愛おしさに溢れた愛情表現が、たった3文字になっているということに、深く深く感動しました」と説明した。

「私は良くしゃべりますが、説明しすぎなくて良いこともあるのだなと さて、ここから、ベスト10と、翻訳部門と読み進めるのが楽しみです」と添えた。

ファンからは「まるで写真集のようなお二人」「まぶしい」「アンミカ夫婦最高」「かっこいい！！」「なんて絵になる2人」「大人の女性の色気」などのコメントが寄せられた。