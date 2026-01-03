「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

復路の選手変更が発表された。

注目は“５強”のうち往路で想定外の遅れとなった駒大。２３年以来３年ぶりＶを目指す中で、自信を持つ６区は伊藤蒼唯（４年）が予定通り。温存していた主力３人のうち７区には谷中晴（２年）、８区には山川拓馬（４年）。１０区には、前回大会７区で区間新記録をマークしたエースの佐藤圭汰（４年）が入り、往路７位、４分５２秒差から逆襲する。

豪華布陣にＳＮＳでは「もう往路のメンツだろ、これ」、「佐藤圭汰、アンカーなのか。調子良くないのか」、「１０区で２分差逆転とか普通にあり得るのでヤバいな」と様々な声がとんでいた。

３連覇を狙う青学大は変更なし。山下りの６区には１年生の石川浩輝が出走。８区には２年連続区間賞の塩出翔太（４年）が予定通りとなった。

往路２位の早大は７区に３年連続１区を走った間瀬田純平（４年）が入り、逆転勝利を狙う。往路３位の中大は９区にエースの吉居駿恭（４年）を投入した。