『充電旅』新春SP フット後藤＆上原浩治＆ホラン千秋が初登場 道中で芸人＆アイドル偶然遭遇も【コメントあり】
テレビ東京『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』のきょう3日午後5時45分から、「（祝）午年！行くぞ 北関東パワスポ温泉街道！草津から“伊香保”通ってゴールは日本三大厄除け開運大師ですが！ゲストは初登場だらけ！フット後藤＆上原浩治＆ホラン千秋が絶好調だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した新春4時間スペシャルを届ける。
【番組カット】いつもと違う一面！リラックスした表情を見せるホラン千秋
新春にふさわしく、おめでたいパワスポだらけの“北関東パワスポ温泉街道の旅”。群馬県の名湯“草津温泉”からスタートし、目指すゴールは日本三大厄除け開運大師の1つに数えられる厄除け開運大師“龍泉寺”。
ゲストライダーは初登場のメンバーが大集合。出川の言葉にツッコミを炸裂させる後藤輝基（フットボールアワー）と、出川が「憧れの人」と語る元メジャーリーガー・上原浩治が登場で大暴れ。さらにこの日のために免許を取得したというホラン千秋もドッキドキの行き当たりばったり“リアルガチ”。2026年最初の充電旅、はたして無事ゴールにたどり着くことはできるのか。
上原と合流した出川は「バックミラーに上原さんがいるなんて信じられない。（ワールドシリーズの）胴上げ投手ですよ！」と感動するが、上原は「過去の話。終わったことです」と謙遜する。出川が「日本人初の快挙。自分で凄いことしたなと思いません？」と食い下がっても、「あんまり思ってないけどね」とどこまでも謙虚な態度。
伊香保温泉を目指すも、上原はバッテリー切れで沿道の人々に励まされながらバイクを押すことに。有名な石段を紹介する出川だが、すでにクタクタの上原は「今、階段登りたくないです」とポツリ。すると石段の上から、特番の収録で来ていたタイムマシーン3号と、ACEesのメンバーと偶然遭遇。一行がバッテリーを抱えているのを見た関は大爆笑。出川が「今、世界の上原さんがずっと（バイクを）押してきて、ハアハア言っちゃってて」と説明すると、現場は笑いに包まれる。
■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京 制作局）
今回の新春4時間スペシャルは、ゲストのみなさんが初登場SPになっています！フットボールアワー後藤さんも上原浩治さんもホラン千秋さんも…みなさんが初めての経験にドキドキしながら充電旅を楽しんでくれました！出川さんや地元のみなさんにツッコミまくりの後藤さん。残りのバッテリー量を意外と気にする上原さん。免許取りたてで慎重すぎるホランさん。みなさんのかわいらしい“素”の部分が最高でした。そして、もちろん出川さんはずっと元気いっぱいのリアルガチ。本当に4時間全部が“充電旅らしい見どころ”になっていますので、ぜひぜひ楽しんでいただけるとうれしいです。
