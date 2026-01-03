「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「どうだった？」はよくない聞き方

「紅白、どうだった？」という聞き方は、よい聞き方ではありません。問題は、「どうだった？」という乱暴な聞き方にあります。

実際に「紅白、どうだった？」と聞かれたら、あなたは何と答えるでしょうか。

聞かれた側は一瞬、答えに詰まります。面白かったのか、つまらなかったのか。演出の話をするべきか、歌手の話をするべきか。そもそも、全部は見ていない場合、どう答えればいいのか。

聞いている側は軽い感想を求めているつもりでも、答える側の負担が大きいのです。

雑談向きに見えて、実は相手を困らせる聞き方になっているのです。

まず事実から聞こう

頭のいい人は感想を求める前に、まず事実から聞きます。

たとえば、次のように聞きます。

・「紅白で、好きな歌手は出ていましたか？」

・「最後までご覧になりましたか？」

・「印象に残った曲はありましたか？」

どれも、考える必要はありません。思い出すだけで答えられます。話したければ、その先で感想が出てきます。

話したくなければ、短く終わります。

「事実質問」で会話をすることで、相手の負担を下げつつ、会話を自然に進めることができるのです。

「紅白、どうだった？」は、感想を聞いているようで、答えの設計を相手に任せてしまう質問です。

乱暴な「どう」を投げるのではなく、思い出すだけで答えられる事実から入る。それだけで、同じ話題でも、会話のしんどさは大きく変わります。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）