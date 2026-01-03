いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

正月なのに仕事モードが止まらない

テレビの正月特番を見ながらふと思う。

「あ、休み明けの会議資料、まだ途中だったな……」

その瞬間から、正月休みが終わる。

おせちを食べていても、初詣に行っても、頭の片隅にはずっと「仕事始め」がこびりついている。

「メールが溜まっているだろうな……」

「新年早々、ミスしたらどうしよう……」

そんな考えが、繰り返し浮かんでは消え、正月休みが「出勤前の待機時間」になってしまう。

これは、真面目な人ほど陥る考えすぎの罠だ。

そして、この「ずっと考え続けてしまう」状態こそ、不安を最大化させる最悪の習慣だ。

脳は休ませようとしても、頭のどこかでずっと「仕事のスイッチ」を入れたままになっている。

そして、まだ起きてもいない出来事を何度もシミュレーションをしてしまうのだ。

世界的ベストセラーの教え

この年始も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）はこう述べている。

「心配の先のばし」を実践した人は、次の2つのことに気づくかもしれない。

1つ目は、心配を先のばしにすると、心配自体、したくなくなること。

2つ目は、制限時間を設けて心配事について考えても、結局その前後で不安レベルは変わらないこと。

――『STOP OVERTHINKING』（P.172）より

不安とは、「今すぐ考えなきゃ」と思うことで肥大化する。

だから、「あとで考える」と決めるだけで、思考は静かになる。

仕事始めが不安な人ほどやるべき習慣

やりかけのタスクは、完了するまで頭に残り続けるが、逆に「いつやるか」が決まっていることは、脳を安心させる。

この仕組みを心配にも応用すればよい。

1月5日の朝8時から30分、仕事のことを考える。

それまでは、一切考えない。

たったこれだけで、脳は「予定が入った」と認識し、心は驚くほど静かになる。

不安の多くは、「いつ考えていいかわからない」宙ぶらりんの状態がつくり出す。

そこで、考えるタイミングを予約しておくと、脳はようやく安心して休めるのだ。

心配は放置すると増殖するが、期限を決めれば静まっていく。

「心配の先のばし」の予約があるだけで、正月はようやく、正月として息を吹き返す。

本書を読んで、休むことは、何も考えないことではなく、考える順番を決めてあげることだと気づいた。

心配をゼロにするのではなく、うまく管理する。

そうすれば、ようやく本当の意味で休める自分に戻れる。

そして、穏やかな気持ちで、仕事始めを迎えられるはずだ。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）