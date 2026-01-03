【正月の呪い】仕事始めが怖い人がやっている最悪の習慣・ワースト1
いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
正月なのに仕事モードが止まらない
テレビの正月特番を見ながらふと思う。
「あ、休み明けの会議資料、まだ途中だったな……」
その瞬間から、正月休みが終わる。
おせちを食べていても、初詣に行っても、頭の片隅にはずっと「仕事始め」がこびりついている。
「メールが溜まっているだろうな……」
「新年早々、ミスしたらどうしよう……」
そんな考えが、繰り返し浮かんでは消え、正月休みが「出勤前の待機時間」になってしまう。
これは、真面目な人ほど陥る考えすぎの罠だ。
そして、この「ずっと考え続けてしまう」状態こそ、不安を最大化させる最悪の習慣だ。
脳は休ませようとしても、頭のどこかでずっと「仕事のスイッチ」を入れたままになっている。
そして、まだ起きてもいない出来事を何度もシミュレーションをしてしまうのだ。
世界的ベストセラーの教え
この年始も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）はこう述べている。
1つ目は、心配を先のばしにすると、心配自体、したくなくなること。
2つ目は、制限時間を設けて心配事について考えても、結局その前後で不安レベルは変わらないこと。
――『STOP OVERTHINKING』（P.172）より
不安とは、「今すぐ考えなきゃ」と思うことで肥大化する。
だから、「あとで考える」と決めるだけで、思考は静かになる。
仕事始めが不安な人ほどやるべき習慣
やりかけのタスクは、完了するまで頭に残り続けるが、逆に「いつやるか」が決まっていることは、脳を安心させる。
この仕組みを心配にも応用すればよい。
1月5日の朝8時から30分、仕事のことを考える。
それまでは、一切考えない。
たったこれだけで、脳は「予定が入った」と認識し、心は驚くほど静かになる。
不安の多くは、「いつ考えていいかわからない」宙ぶらりんの状態がつくり出す。
そこで、考えるタイミングを予約しておくと、脳はようやく安心して休めるのだ。
心配は放置すると増殖するが、期限を決めれば静まっていく。
「心配の先のばし」の予約があるだけで、正月はようやく、正月として息を吹き返す。
本書を読んで、休むことは、何も考えないことではなく、考える順番を決めてあげることだと気づいた。
心配をゼロにするのではなく、うまく管理する。
そうすれば、ようやく本当の意味で休める自分に戻れる。
そして、穏やかな気持ちで、仕事始めを迎えられるはずだ。
（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）