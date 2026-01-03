モデルでタレントのアンミカ（53）が3日までに自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつをした。

「新年あけましておめでとう御座います 2026年午年、令和8年の幕開けですね」と書き出したアンミカ。「旧年中は、あたたかな応援や励ましのお言葉を本当にありがとうございました。皆さまの想いが、私の背中をそっと押してくれた一年でした」とつづった。

「2026年は午年 風を切って進む馬のように、皆様におかれましてもすべてが“うまく行く”一年になりますように 時代の流れは早いけど、焦らず、比べず、立ち止まらず。自分のペースで前へ進めば、景色は明るい方へと変わっていくはず 心は軽やかに、言葉はあたたかく。笑顔というたてがみをなびかせて、希望のゴールへ、共に駆けていきましょう」とコメント。濃紫に金色の模様が映える美しい着物姿を披露した。

「本年もどうぞよろしくお願いいたします 皆さまにとって、実り多く、“うまみ”あふれる一年になりますように。そして、今年も沢山唱えで笑顔の観覧車回しましょ Happy.Lucky.Love.Smile.Peace.Dream〜〜〜」と“アンミカ色”たっぷりの新年の挨拶で締めくくった。

ファンからは「今年もバッチリコーデで癒やして下さいね」「明けましておめでとう御座います」「芸術」「美しすぎる」「歳を忘れたスーパーモデル」「着物、さすがです」「目の保養になりました」などのコメントが寄せられた。