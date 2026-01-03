½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¦µÜÉôÍõÍü¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤â£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤â¥×¥íÁª¼ê¤Ê¤éÅöÁ³¡£½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
µÜÉôÍõÍü¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¸åÊÔ
£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Ë¤Æ¡¢Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ÎµÜÉôÍõÍüÁª¼ê¡£Æü¡¹¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥í¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Áª¼ê¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¡¢¸«¤é¤ì¤ë¿¦¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
Áª¼ê¤ÎSNS³èÍÑ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ÎµÜÉôÍõÍüÁª¼ê£ðhoto by Naoki Morita/AFLO SPORT
¡½¡½½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç£´°Ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¡¢½¸µÒ¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÉôÍõÍü¡Ê°Ê²¼¡¢µÜÉô¡Ë¡¡³«Ëë¤ÎNECÀîºêÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁª¼ê£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áª¼ê¤ÎÃ¯¤â¤¬¡¢¤³¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â»î¹ç¸å¤Ë¥³¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢É¬¤º¡Öº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤³¤È¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Çº£¸å¤â¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦ÍýÍ³¤Ï¡©
µÜÉô¡¡½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁØ¤â¤¹¤´¤¯Éý¹¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âÌÜ¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë±¿±Ä¤ÎÊý¡¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥³¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤Î³èÍÑ¤Ç¤â¤¢¤ë¡©
µÜÉô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¯¿®¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¿ô¼«ÂÎ¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤í¡×¤È¡¢¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤¤¤¤È¿±þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Û
¡½¡½½ý¤Ä¤¯¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥×¥é¥¹¤ÎÈ¿±þ¤â³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤ÎÈ±¿§¤ä¥Í¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¼ÂºÝ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÜÉô¡¡»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¬·ë¹½Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Í¥¤¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æþ¸ý¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤ª²Û»Ò¤òÁª¤Ö»þ¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¸«¤ÆÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À¶·é´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¼èºà¤Î»þ¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ¤ÏºÇÄã¸Â¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤¬¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒÁª¼ê¤âÃË»ÒÁª¼ê¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤Ï¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤â·Ç¤²¤¿¥¯¥é¥Ö¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÉô¡¡¥Í¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯ÍÑÉÊ¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ê¤ÉÈþÍÆ´Ø·¸¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬»Ù±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤äÈþÍÆ±¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤âÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢É±Ï©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢É±Ï©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤³¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡½¡½ºòÇ¯¤Î¹Ä¹¡ÇÕ¤Ç¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤»þ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¶ì¤·¤¤»þÂå¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÉô¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÅÙ£Ö£²¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤¬Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Íî¤Á¤¿Ç¯¤â¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÇ¯¤â²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¤âÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¡¢»Ù±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë²ñ¼Ò¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¥×¥í°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç»×¤ï¤µ¤ì¤¿»þ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¤½¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤Ï¹Ä¹¡ÇÕ¤òÀ©¤·¤Æ¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤â¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÉô¡¡¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ä¹¡ÇÕ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¡×¤ò·è¤á¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È£´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤ä±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¼¡¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ±Ï©¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇSV¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÉô¡¡¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥é¥¤¥È¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥É¥ë¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥ß¥É¥ë¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤Î¤Ç¥ß¥É¥ë¤ÎÎý½¬¤â¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤È¤·¤Æ£±£°ÃÊ³¬¤Î¤¦¤Á£¸¤Þ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¼¡»Ï¤á¤ë»þ¤Ë¤Ï£²¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤Ç¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¥ß¥É¥ë¤ÎÎý½¬¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤âº£µ¨¤Ïº®Àï¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÉô¡¡Âç¤²¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Á´Éô¤Î»î¹ç¡¢¤É¤³¤¬¤É¤³¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÐºö¤·¤Æ¡¢Áª¼êµ¯ÍÑ¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²ó¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àï¤¦¤Û¤¦¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼Á´ÂÎ¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯Áö¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Profile
µÜÉôÍõÍü¡Ê¤ß¤ä¤Ù¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë
1998Ç¯£··î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹181£ã£í¡£¾®³Ø£³Ç¯À¸¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢¶âÍö²ñ¹â¹»¿Ê³Ø¸å¤Ï¡¢£±Ç¯À¸¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢¹ñÂÎ¡¢½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Î¹â¹»£³´§¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Í¥½¥¿Âç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë¸©¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë½éÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£