【中山金杯】カネラフィーナは480kg…出走馬の調教後の馬体重
1月4日（日）に行われる第75回中山金杯（G3）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
アンゴラブラック
馬体重：486
前走馬体重：470
1月2日（金）に美浦で計量
尾関知人・美浦
ウエストナウ
馬体重：510
前走馬体重：498
1月2日（金）に栗東で計量
佐々木晶三・栗東
カネラフィーナ
馬体重：480
前走馬体重：478
1月2日（金）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
カラマティアノス
馬体重：480
前走馬体重：476
1月2日（金）に美浦で計量
奥村武・美浦
グランディア
馬体重：495
前走馬体重：488
1月2日（金）に栗東で計量
中内田充正・栗東
ケイアイセナ
馬体重：492
前走馬体重：470
1月2日（金）に栗東で計量
平田修・栗東
シリウスコルト
馬体重：508
前走馬体重：504
1月2日（金）に美浦で計量
田中勝春・美浦
ニシノエージェント
馬体重：486
前走馬体重：476
1月2日（金）に美浦で計量
千葉直人・美浦
ピースワンデュック
馬体重：460
前走馬体重：454
1月2日（金）に美浦で計量
大竹正博・美浦
ブランデーロック
馬体重：492
前走馬体重：494
1月2日（金）に美浦で計量
青木孝文・美浦
マイネルオーシャン
馬体重：486
前走馬体重：480
1月2日（金）に美浦で計量
鹿戸雄一・美浦
マイネルモーント
馬体重：474
前走馬体重：464
1月2日（金）に美浦で計量
高木登・美浦
リカンカブール
馬体重：494
前走馬体重：482
1月2日（金）に栗東で計量
田中克典・栗東
リフレーミング
馬体重：478
前走馬体重：472
1月2日（金）に栗東で計量
藤野健太・栗東