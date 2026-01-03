JRAは、ドイツ出身のトール・ハマーハンセン騎手に短期騎手免許を交付すると発表した。免許期間は1月4日から2月27日までとなる。

トール・ハマーハンセン騎手は1999年10月17日生まれ。身長175センチ、体重54キロ。2016年にドイツで騎手免許を取得し、翌2017年にはイギリスでも免許を取得した。

近年はドイツを拠点に活躍しており、2023年シーズンは112戦16勝でドイツリーディング20位。2024年シーズンは432戦74勝を挙げてドイツリーディング1位に輝いた。2025年シーズンも410戦86勝（12月25日現在）でリーディング1位に立っている。

ドイツの新星T.ハマーハンセンが初来日V！個人戦制し、チーム戦はWAS選抜が優勝

WASJでは優勝

重賞実績では、2024年にドイツダービーとバイエルン大賞を制している。また、2025年に行われたワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）では総合1位となった。

今回が日本での短期免許初取得となり、身元引受調教師は池添学調教師（栗東）。契約馬主は吉田和美氏となっている。

ドイツリーディングジョッキーとして実績を積んできたハマーハンセン騎手が、日本の競馬でどのような騎乗を見せるのか注目される。