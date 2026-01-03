とろける艶めき♡NARSの新アフターグローリップバーム全9色を徹底紹介

とろけるように色づき、唇をふっくらと整えるNARSのアフターグローリップバームが、ケア効果とカラーラインナップをパワーアップして再登場。キャンディのようにピュアで甘いカラーは、媚びない可愛さとモダンな発色を両立し、ひと塗りで上品な透明感を演出します。デイリーに使えるなめらかなバーム処方は、重ね付けやリップ下地にも活躍。全9色の多彩なシェードで、気分やスタイルに寄り添う“甘さのニュアンス”を楽しめます♪

とろける質感とケア効果が魅力

NARS アフターグロー リップバーム Nは、とろけるように伸びるバターのようなテクスチュアが特徴。

モノイハイドレーティングコンプレックス、モイスチャーロッキングブレンド、ヒアルロン酸スムージングスフィア*を配合し、長時間うるおいをキープ。

べたつきのない心地よい質感で、メーキャップしながら唇をケアできます。単品使いはもちろん、重ね付けでニュアンスチェンジも思いのまま。日中のリップマスクのように使えるのも魅力です。

＊1…トコフェロール、ヤシ油、ガーデニアタイテンシス花エキス（エモリエント成分）

＊2…シア脂、マンゴー種子油、トコフェロール（エモリエント成分）

＊3…パルミチン酸エチルヘキシル、ヒアルロン酸Na、トリヒドロキシステアリン、グルコマンナン（保湿成分）

全9色のキャンディカラーを紹介

2026年1月16日（金）に新発売される全9色は、甘さと透明感を感じるキャンディのような色味が勢ぞろい。

ORGASM

DOLCE VITA

CRUSH

STARGAZE

FAST LANE

HOT LINE

MISEDUCATION

TRIPLE X

ARAGÓN

ORGASM（777）はピーチピンク&ゴールデンシマー、DOLCE VITA（888）はダスティローズ、CRUSH（232）はラテブラウン、STARGAZE（236）はベビーピンク、FAST LANE（237）はモーヴヌード、HOT LINE（257）はブラックチェリー、MISEDUCATION（259）はチェリー、TRIPLE X（270）はクリスタルクリア、ARAGÓN（277）はレッドチェスナッツ。

甘さと洗練を絶妙に調和させたラインナップで、自然な血色感と繊細な輝きを叶えます。

毎日手を伸ばしたくなる1本を♡

甘さ、洗練、透明感。そのすべてをひと塗りで叶えるNARS アフターグロー リップバーム Nは、デイリーに寄り添う“媚びない可愛さ”が魅力。

軽やかなつけ心地と長時間続くうるおいは、忙しい日も頼れる相棒に。気分を上げたい日、ナチュラルに仕上げたい日にもぴったりで、メイクの幅をぐっと広げてくれます。

全9色から、自分だけのスウィートなカラーを選んで、毎日持ち歩きたくなる1本に出会ってみてください♡