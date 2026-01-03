箱根駅伝は３日、復路が行われる。

午前８時のスタートを前にメンバー変更が発表された。

３連覇を目指す青山学院大は変更なし。

１５年ぶりの優勝を目指す往路２位の早稲田大は、前回区間４位になるなど３大会連続で１区を担ってきた間瀬田純平（４年）が７区に配置された。８区に出雲５区で区間７位・全日本３区で区間１３位の堀野正太（１年）。９区に全日本５区で７位の小平敦之（３年）。

３０年ぶりの優勝を目指す往路３位の中央大。前回１区で２位に１分３２秒差をつける独走劇を見せてチームの往路２位に貢献した吉居駿恭・主将（４年）は９区に入った。１０区には前回９区で区間８位の吉中祐太（４年）。

初優勝を目指す往路４位の国学院大は、７区に高山豪起（４年）。前回５区で区間１４位と苦戦したが、今季は出雲５区で区間２位・全日本４区でも区間２位と好調。１０区には尾熊迅斗（２年）が入った。今季は出雲２区で区間６位、全日本１区で区間３位の走りを見せている。

過去最高順位の３位以上を目指す往路５位の城西大は、９区に前回１０区で区間７位の中島巨翔（３年）。今季の全日本７区では区間１６位だった。７区に山中達貴（４年）が入った。

往路６位で３年ぶりのシード権獲得と目標の５位以上が視野に入ってきた順天堂大は、７区に前回２区で区間１６位の玉目陸（２年）を配置。８区には昨秋の全日本４区で区間８位の永原颯磨（２年）が入った。１０区に昨秋の全日本３区で区間１４位の山本悠（２年）。

往路７位で青山学院大から４分５２秒差がついた駒沢大は主力選手投入で巻き返しを図る。

エースの佐藤圭汰（４年）は１０区に入った。前回は７区で従来の記録を５７秒更新する区間新を出し、復路新記録の立役者に。故障で今季は出雲駅伝を欠場したが、復帰した全日本では７区３位で王座奪還に貢献した。

昨年１２月初旬に腰をけがして５区では起用されなかった主将の山川拓馬（４年）は８区で配置された。これが４年連続の出走で、前回５区で区間４位、２４年大会は４区で区間６位、優勝した２３年大会は５区で区間４位と安定度が光っていたが、復調具合が注目される。７区に前回３区で区間６位の谷中晴（２年）。

往路１５位の東洋大は２１年連続のシード権獲得なるか。８区に主将の網本佳悟（４年）が入った。前回８区で区間２位の快走、チームを１２位から９位に浮上させた。７区に今季の出雲４区で区間１０位の浜中尊（３年）。