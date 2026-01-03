背負いやすさと収納力を両立したアイテム。アウトドアも日常も支える【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
PCもギアもすっきり収納できる。クラシカルなデザインに最新技術を融合【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、クラシカルなデザインを継承しながら素材強度と機能性を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい定番モデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造を採用し、エアメッシュとPEシートの立体構造で高い通気性を確保。ショルダーハーネスにはフレックスベントテクノロジーを搭載し、快適な背負い心地を実現する。
→【アイテム詳細を見る】
メインコンパートメントは大きく開閉できるパネルローディングタイプで、17インチまでのノートPC専用スリーブとハイドレーション用スリーブポケットを備える。内部にはキークリップ付きメッシュポケットやオーガナイザーポケットを配置し、整理整頓も容易。フロントには縦型ファスナーポケット、下部にはリフレクターループを装備し、安全性と利便性を高めている。
→【アイテム詳細を見る】
メイン生地と補強生地にはリサイクル素材を採用し、環境保護にも配慮。たっぷり入る33リットル容量の中型サイズで、アウトドアから通勤・通学まで幅広く活躍すること間違いなしだ。
PCもギアもすっきり収納できる。クラシカルなデザインに最新技術を融合【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、クラシカルなデザインを継承しながら素材強度と機能性を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい定番モデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造を採用し、エアメッシュとPEシートの立体構造で高い通気性を確保。ショルダーハーネスにはフレックスベントテクノロジーを搭載し、快適な背負い心地を実現する。
→【アイテム詳細を見る】
メインコンパートメントは大きく開閉できるパネルローディングタイプで、17インチまでのノートPC専用スリーブとハイドレーション用スリーブポケットを備える。内部にはキークリップ付きメッシュポケットやオーガナイザーポケットを配置し、整理整頓も容易。フロントには縦型ファスナーポケット、下部にはリフレクターループを装備し、安全性と利便性を高めている。
→【アイテム詳細を見る】
メイン生地と補強生地にはリサイクル素材を採用し、環境保護にも配慮。たっぷり入る33リットル容量の中型サイズで、アウトドアから通勤・通学まで幅広く活躍すること間違いなしだ。