「治安がいい」と思う石川県の市ランキング！ 2位「輪島市」を抑えた1位は？【2025年調査】
安心して暮らせる街には、穏やかな雰囲気や地域のつながり、清潔で整った環境など、さまざまな魅力が詰まっています。犯罪が少なく、誰もが安心して外出できる街は、多くの人にとって理想の住まいといえるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜26日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「治安がいいと思う石川県の市」ランキングの結果をご紹介します。
2位：輪島市／41票輪島市は、石川県の能登半島北部に位置し、日本海に面した観光都市です。国の名勝に指定されている白米千枚田や、朝市で有名な輪島朝市など、独自の文化と美しい景観が魅力です。特に、漆器の産地として名高く、輪島塗はその美しさと堅牢（けんろう）さで知られています。自然が豊かで漁業も盛んな地域であり、観光客も多い一方で、地域住民の結びつきが強く、伝統文化が根付いた落ち着いた雰囲気が、評価の良さにつながっているのではないでしょうか。
回答者からは「知り合いが住んでいる市で、悪い話を聞かないから」（40代女性／埼玉県）、「前に訪ねた際も町の人がみな優しく、穏やかで、親切だったため」（40代回答しない／静岡県）、「伝統的な街で海に囲まれた素敵なところだから」（30代女性／佐賀県）といった声が集まりました。
1位：金沢市／86票金沢市は、石川県の県庁所在地であり、加賀百万石の城下町として栄えた歴史と文化が息づく都市です。日本三名園の1つである兼六園や、金沢21世紀美術館、ひがし茶屋街など、観光名所が数多く存在します。北陸新幹線の開通により、交通の利便性もさらに向上しました。都市機能が集積し、生活に必要な施設や商業施設が充実している一方で、歴史的な街並みが保たれ、落ち着いた景観が維持されています。県内最大の都市ですが穏やかな市民性が「治安の良さ」の評価を後押ししたと推測されます。
回答者からは「旅行で宿泊したことがあるが、治安は良さそうに感じた」（30代男性／大阪府）、「観光地で現地の人に会ったことは無いですが、観光地の割に落ち着いてるように感じました」（30代女性／長野県）、「観光客の対策と県内の地域の対策を上手くやっている印象があるから」（40代男性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)