¡Ö¤Ò¤È¡×ÎÃ¤·¤¤»þ´ü¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ëÊý¤¬¡ÄÎò»ËÅª¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÂÎ©½¤¤µ¤ó
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ïº£Ç¯¡¢³«Ëë»þ´ü¤¬½¾Íè¤Î2·î¤«¤é²¤½£¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤ÈÆ±¤¸8·î¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£J1¹Åç¤Î¶¯²½ÉôÄ¹»þÂå¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ÎµÄÏÀ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë½¢¤¤¤¿¸½¿¦¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Î¹ç½É¤ò´«¤á¤ë¤Ê¤É°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡£¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤¬²¤½£¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÃÙ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÎÃ¤·¤¤»þ´ü¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ëÊý¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¶áµ¦ÂçÂ´¶È¸å¤Î1995Ç¯¡¢J¥ê¡¼¥°»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹µþÅÔ¤ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤ÇÀïÎÏ³°¤Ë¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿¡£µþÅÔ¤ä¿À¸Í¤ò·Ð¤Æ02Ç¯¤Ë¡ÖÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¹Åç¤Ø¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍË¾Áª¼ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯·¡¤·¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê¸½ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤¬Î¨¤¤¤¿10Ç¯Âå¤Ë3ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¾¾¹¾»Ô½Ð¿È¡£3ºÐ¾å¤Î·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø4Ç¯¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤ËÅì³¤Âç¸Þ¹â¡Ê¸½ºß¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¹â¡Ë¤Ø¡£Åö»þ¤ÎÊ¿À¶¹§´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¾ï¤Ë¸¬µõ¤Ç¡¢Îé¤Ë¤ÏÎé¤Ç¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¶å½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹â¹»¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿²¸¤â¤¢¤ê¡ÖÅÚÂæ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤âÆüËÜÂåÉ½¤âµ±¤«¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ÇÁª¼ê¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°éÀ®¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢21ºÐ°Ê²¼¤Î¥ê¡¼¥°¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É²þ³×¤òÂ³¤±¤ë¡£ÅìµþÅÔºß½»¡£·î1²ó¡¢¹Åç¤Ë½»¤à²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£53ºÐ¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë