CLASS SEVEN、新年に初レギュラーラジオ番組を開始 FM大阪『CLASS SEVEN SDD CONNECT』
7人組グループ・CLASS SEVENが新年、初のレギュラーラジオ番組『CLASS SEVEN SDD CONNECT』を、FM大阪でスタートさせる。きょう3日から毎週土曜深夜0時55分〜1時に放送。
【画像】車と過ごす楽しい時間…『CLASS SEVEN SDD CONNECT』イメージ
「飲酒運転撲滅」を目指すSDDプロジェクトに取り組むFM大阪は開局55周年イヤーの締めくくりとなる2026年1月からCLASS SEVENの新番組をスタートする。
大阪城ホールで2月14日開催の『LIVE SDD 2026』に出演予定のCLASS SEVENが、車との思い出や理想のドライブ、ドライビングソングなど、車やドライブにまつわるトークを展開。『LIVE SDD 2026』の紹介やCLASS SEVENのSDDの誓いも届ける。
「車と過ごす楽しい時間」をテーマに、未来へと“つなぐ”、CLASS SEVEN初のレギュラーラジオプログラムとなる。
【画像】車と過ごす楽しい時間…『CLASS SEVEN SDD CONNECT』イメージ
「飲酒運転撲滅」を目指すSDDプロジェクトに取り組むFM大阪は開局55周年イヤーの締めくくりとなる2026年1月からCLASS SEVENの新番組をスタートする。
大阪城ホールで2月14日開催の『LIVE SDD 2026』に出演予定のCLASS SEVENが、車との思い出や理想のドライブ、ドライビングソングなど、車やドライブにまつわるトークを展開。『LIVE SDD 2026』の紹介やCLASS SEVENのSDDの誓いも届ける。
「車と過ごす楽しい時間」をテーマに、未来へと“つなぐ”、CLASS SEVEN初のレギュラーラジオプログラムとなる。