アストロズが２日（日本時間３日）、西武からポスティング制度を利用し、メジャー移籍を目指していた今井達也投手と３年契約で正式にサインした。「アストロズは、今井達也投手と２０２８年までの３年間の契約にサインし、２０２６年と２０２７年に、選手側がオプトアウト権を持つ」と発表した。入団会見は、５日（同６日）の現地時間午後１時から、ヒューストンの本拠地球場「ダイキンパーク」で行われる。

前日３年総額６３００万ドル（約９９億円）で合意に達したと報じられた今井。前日のうちにア軍の本拠ヒューストンに移動したと、米メディアに報じられており、メディカルチェックを済ませ、正式発表を待つばかりとなっていた。球団は、交渉期限となっていたこの日の米国東部時間の午後５時きっかりに、メディアにメールで発表。今井のＮＰＢでの経歴を添え、アストロズでは、「松井稼頭央、青木宣親、菊池雄星に続く４人目の日本人選手」と紹介。今井を４０人枠に入れたことで、オート投手をＤＦＡ（事実上の戦力外）とした。

当初は６年総額で１億５０００万ドル相当と予想した米メディアもあった今井の争奪戦だったが、ふたを開ければ、３年の短期契約。年俸１８００万ドル（２８億円）となる１年目に１００イニング登板を達成すれば、３００万ドル（４億７０００万円）出来高が支払われ、２年目以降の年俸ベースが、２１００万ドル（３３億円）にアップ。今井は、毎年、オプトアウト権を持ち、最大で３年最大総額６３００万ドル（約９９億円）となる変則的な契約で基本合意したと報じられていた。

週明けの５日（日本時間６日）、本拠地球場で「アストロズ・今井」の記者会見が注目される。