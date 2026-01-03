今回は、ママ友と不倫した夫を許した妻が、3年後に復讐したエピソードを紹介します。

ママ友と不倫し、妊娠させた夫が謝罪してきたけど…

「夫が私のママ友と不倫し、ママ友は妊娠。夫は私に『離婚して、〇〇（ママ友）と再婚したい』と言ってきましたが、断固拒否。今離婚しても私にとってメリットはないと思ったからです。

そんなある日、夫がいきなり『やっぱり離婚はしない、お前しかいない』と言ってきて、唖然としました。どうやら夫はママ友との関係がこじれ、ママ友から『あなたと再婚しないで、子供は一人で育てる』と言われたようです。

コロコロと話が変わる夫にあきれましたが、そこで私は『看護学校に通う学費を出してくれて、通わせてくれたらあなたを許してあげる』と伝えました。すると夫はすんなり受け入れてくれ、看護学校に通い、無事3年後に看護師の資格をとりました。

そこで、前から夫に対し復讐しようと思っていたのを決行。『私、やっと看護師になれたんだ。だからそろそろ離婚したい』と伝えました」（体験者：30代女性・看護師／回答時期：2025年2月）

▽ 夫はとっくの昔に妻に許してもらえたと思い、自分が不倫したことを忘れたかのようだったそうですが、妻がそのことを忘れるわけがないですし、簡単に許せるわけがないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。